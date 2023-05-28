ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Monitor Monitor LCD cu SmoothTouch
    Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Monitor Monitor LCD cu SmoothTouch
    Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
  • Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch

MonitorMonitor LCD cu SmoothTouch

242B9T/00

4.7
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch
Un monitor cu ecran tactil robust, rezistent la apă şi la praf, pentru utilizare flexibilă oriunde, cu suport articulat pentru a se potrivi unghiurilor de care ai nevoie. Oferind o utilizare simplă şi intuitivă pentru toate aplicaţiile, productivitatea creşte considerabil.
Vezi toate beneficiile

Afişaj interactiv superb cu tehnologie SmoothTouch

  • B Line

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Afişaj SmoothTouch pentru comenzi tactile naturale şi fluide

Afişaj SmoothTouch pentru comenzi tactile naturale şi fluide

Acest afişaj de la Philips utilizează tehnologia tactilă capacitivă proiectată în 10 puncte, pentru răspuns uniform. Poţi utiliza pe deplin noile capabilităţi ale aplicaţiilor bazate pe comenzi tactile şi îţi poţi readuce la viaţă vechile aplicaţii. Tastezi cu 10 degete sau joci jocuri interactive incitante cu prietenii. Colaborezi interactiv cu colegii la şcoală sau la serviciu şi îţi măreşti productivitatea şi eficienţa.

Suprafaţa frontală a monitorului îndeplineşte standardele IP65 pentru rezistenţă la apă şi praf

Suprafaţa frontală a monitorului îndeplineşte standardele IP65 pentru rezistenţă la apă şi praf

Pentru mediile mai puţin perfecte, ai nevoie de un monitor proiectat să reziste la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Indicii de protecţie împotriva corpurilor străine (IP) stabiliţi în standardul internaţional IEC/EN 60529 se utilizează pentru a defini nivelurile de eficacitate a etanşeităţii carcaselor electrice împotriva pătrunderii corpurilor străine şi a umidităţii. Acest afişaj Philips este conform cu indicele IP internaţional pentru rezistenţa la apă şi praf, rezistând la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.7

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
2
1

28/05/2023

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra

Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.

Avantaje

Képminőség, külső megjelenés

Dezavantaje

Nem tapasztaltam ilyet.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval

18/03/2021

Polska

Polska

Monitor jest super

Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.

Avantaje

Dobry obraz, stosunkowo niska cena

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor

23/10/2024

Česká republika

Česká republika

Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd

Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.

Avantaje

Má vše a ještě něco navíc

Dezavantaje

V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Material şi grosime mănuşă: nitril (0,15 mm), bumbac (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. Consultă secţiunea referitoare la „SmoothTouch” din manualul de utilizare pentru mai multe detalii despre compatibilitatea sistemelor de operare cu funcţia tactilă.

  5. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

  6. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  7. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.