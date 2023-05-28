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B Line
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Acest afişaj de la Philips utilizează tehnologia tactilă capacitivă proiectată în 10 puncte, pentru răspuns uniform. Poţi utiliza pe deplin noile capabilităţi ale aplicaţiilor bazate pe comenzi tactile şi îţi poţi readuce la viaţă vechile aplicaţii. Tastezi cu 10 degete sau joci jocuri interactive incitante cu prietenii. Colaborezi interactiv cu colegii la şcoală sau la serviciu şi îţi măreşti productivitatea şi eficienţa.
Pentru mediile mai puţin perfecte, ai nevoie de un monitor proiectat să reziste la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi. Indicii de protecţie împotriva corpurilor străine (IP) stabiliţi în standardul internaţional IEC/EN 60529 se utilizează pentru a defini nivelurile de eficacitate a etanşeităţii carcaselor electrice împotriva pătrunderii corpurilor străine şi a umidităţii. Acest afişaj Philips este conform cu indicele IP internaţional pentru rezistenţa la apă şi praf, rezistând la stropirea cu apă şi la pătrunderea prafului, care se întâmplă în viaţa de zi cu zi.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
4.7
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
József63
28/05/2023
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rendkívüli monitor irodai és otthoni célra
Kizárólag home office célra használom a monitort és eddig csak jókat tudok mondani róla. Fantasztikus képminőség, és abszolút nem fárasztja a szemet. Praktikus USB 3.0 csatlakozók oldalt. A keret nélküli kivitel nagyon elegánssá teszi a megjelenést. Számomra külön előny az állítható magasság.
Avantaje
Képminőség, külső megjelenés
Dezavantaje
Nem tapasztaltam ilyet.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 276B9 LCD monitor USB-C dokkolóval
Bg52
18/03/2021
Polska
Monitor jest super
Monitor spełnia wszystkie funkcje zgodnie ze specyfikacją. W wyposażeniu są wszystkie potrzebne kable. Chociaż jest to mój drugi egzemplarz, bo w pierwszym wystąpiły martwe piksele, ale w sklepie bez problemów wymieniono na nowy egzemplarz, który działa bez zarzutu.
Avantaje
Dobry obraz, stosunkowo niska cena
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 252B9 Monitor LCD z technologią PowerSensor
Xperry
23/10/2024
Česká republika
Monitor má plnou výbavu i jas 300 cd
Monitor je výborně zpracovaný, má plnou výbavu a jas 300 cd. Takových monitorů moc není. Cena je odpovídající kvalitě. Po roce zkušeností jsem koupil další bez váhání. Reproduktory jsou sice slaboučké, ale pro mě nezbytné. protože jde o monitor do ordinace, kde na externí repro není místo a monitor je blízko oken, tedy chci lepší než standardních 250 cd / m2 (monitor má 3000). Dále chválím i pivot a nastavení výšky - monitor jde opravdu nastavit až dolů - dolní okraj obrazu od desky stolu je 40 mm. Pro srovnání - můj pracovní monitor Dell jde nastavit nejníže na 70 mm. Nejvýše je dolní hrana obrazu ve výšce 205 mm od stolu. Škoda, že tyto informace lze najít až po koupi. Kvůli tomu a špatnému zpracování jsem různé "konkurenční" monitory ihned vrátil. Tenhle je z uvedených důvodů zkrátka nejlepší, a proto ho znovu kupuji na další pracoviště. Vše je perfektní, jen reproduktory by mohly hrát lépe, ale na druhou stranu neznám monitor s reproduktory, který by hrál pod 200 Hz. Na poslech hudby není problém dokoupit externí repro, ale když chcete mít volný stůl, jsou repro v monitoru k nezaplacení.
Avantaje
Má vše a ještě něco navíc
Dezavantaje
V ČR dávají k monitoru všechny kabely, ale USB kabel od PC k USB hubu na monitoru chybí. Měli by ho k monitoru dávat místo zbytečných kabelů D-SUB a DVI
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 252B9 LCD monitor s technologií PowerSensor
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Material şi grosime mănuşă: nitril (0,15 mm), bumbac (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Consultă secţiunea referitoare la „SmoothTouch” din manualul de utilizare pentru mai multe detalii despre compatibilitatea sistemelor de operare cu funcţia tactilă.
Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.