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Pur şi simplu captivant
Afişajul E Line curbat de 24” oferă o experienţă cu adevărat captivantă într-un design elegant. Bucură-te de imagini Full HD clare şi de acţiune uniformă cu tehnologia AMD FreeSync.
E Line
24 (diagonală de 23,6”/59,9 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea semnalelor digitale video şi audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receivere A/V şi camere video).
Noul afişaj pentru jocuri de la Philips dispune de acces direct OSD, reglat fin pentru jucători, oferindu-vă opţiuni multiple. Modul „FPS” (Primul care trage) îmbunătăţeşte temele întunecate ale jocurilor, permiţându-vă să vedeţi obiecte în zone întunecate. Modul „Curse auto” adaptează afişajele cu cel mai rapid timp de răspuns şi culori superioare împreună cu reglaje de imagine. Modul „RTS” (Strategie în timp real) dispune de modul SmartFrame special, care permite evidenţierea anumitor zone şi reglarea dimensiunilor şi a imaginii. Jucătorul 1 şi Jucătorul 2 vă permit să salvaţi setări personalizate pe baza diferitelor jocuri, asigurând cea mai bună performanţă.
4.8
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Ab 1953
21/11/2022
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Wszysko posiada co jest mi potrzebne do pracy
Wszystko jest OK Polecam znajomym Piękny wygląd ,szybka praca
Avantaje
Ładny wyglad .Posiada wszysko co potrzebne
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2022-07-21
Andre61
07/11/2021
Polska
super
rok temu kupiłem i teraz daję recenzję. Jest tylko jedna - super, Nic się nie dzieje, kolory, idealne, zakrzywiony ekran nie wpływa negatywnie na prace w exel, word, itp.(czego się obawiałem) natomiast daje wspaniale odczucia przy oglądaniu filmików czy też filmów
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 271E1SCA Zakrzywiony monitor LCD Full HD
Date of Use 2021-05-07
Кралимарко
07/09/2022
България
Cumpărător verificat
Продуктите който използвам
Харесва ми в това че филпс е една от най добрите марки който имат качествени продукти
Avantaje
Качество цена
Dezavantaje
Обемността на някой от продуктите
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Monitor 241E1SCA Full HD Извит LCD монитор
Date of Use 2021-09-07
Raza arcului de curbă al afişajului în mm
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Zonă NTSC pe baza CIE1976
Zonă sRGB pe baza CIE1931
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Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.