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BrillianceMonitor LCD cu PowerSensor

240B7QPJEB/01

5

| (3) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Imagini clare, performanţă eficientă

Afişajul PowerSensor de la Philips, care utilizează în proporţie de 85% materiale reciclate şi carcasă fără PVC şi BFR, este ideal pentru productivitatea ecologică

Vezi toate beneficiile

cu PowerSensor

Imagini clare, performanţă eficientă

  • B Line

  • 24 (diagonală de 24,1” / 61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

SmartErgoBase permite reglări ergonomice simple

SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului şi simplifică gestionarea cablurilor. Baza poate fi pivotată, înclinată şi rotită la diverse unghiuri pentru a asigura confort maxim. Suportul reglabil pe înălţime garantează nivelul optim de vizualizare, reducând solicitările fizice din timpul unei zile lungi de lucru, în timp ce gestionarea cablurilor reduce aglomerarea de cabluri şi îţi păstrează spaţiul de lucru ordonat şi profesional.

SmartConnect cu conexiuni DisplayPort, HDMI şi VGA

Dispunând de o multitudine de variante de conectivitate, aceste ecrane Philips vin echipate cu conexiuni multiple precum VGA, DisplayPort, conector universal HDMI, permiţându-ţi să te bucuri de conţinut video şi audio de înaltă rezoluţie, necomprimat. Conexiunile USB te asigură că beneficiezi de rate de transfer de date de mare viteză şi conectivitate globală în acelaşi timp. Indiferent de sursa pe care o utilizezi, poţi fi sigur că acest ecran Philips este o investiţie care nu se va demoda prea curând!

Afişaj cu margine îngustă pentru un aspect optim

Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

3

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

14/06/2018

România

România

Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit

E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor

05/04/2018

Polska

Polska

Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji

wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor

30/04/2020

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Pěkný monitor za slušnou cenu

Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).

Avantaje

Uvedeny ve vlastní recenzi

Dezavantaje

Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Data utilizării 2019-12-30

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor

Data utilizării 2019-12-30

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Referințe

  1. Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.

  2. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  3. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

  4. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse