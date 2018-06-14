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240B7QPJEB/01
Imagini clare, performanţă eficientă
Afişajul PowerSensor de la Philips, care utilizează în proporţie de 85% materiale reciclate şi carcasă fără PVC şi BFR, este ideal pentru productivitatea ecologică
B Line
24 (diagonală de 24,1” / 61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
SmartErgoBase este o bază de monitor ce permite reglarea ergonomică a ecranului şi simplifică gestionarea cablurilor. Baza poate fi pivotată, înclinată şi rotită la diverse unghiuri pentru a asigura confort maxim. Suportul reglabil pe înălţime garantează nivelul optim de vizualizare, reducând solicitările fizice din timpul unei zile lungi de lucru, în timp ce gestionarea cablurilor reduce aglomerarea de cabluri şi îţi păstrează spaţiul de lucru ordonat şi profesional.
Dispunând de o multitudine de variante de conectivitate, aceste ecrane Philips vin echipate cu conexiuni multiple precum VGA, DisplayPort, conector universal HDMI, permiţându-ţi să te bucuri de conţinut video şi audio de înaltă rezoluţie, necomprimat. Conexiunile USB te asigură că beneficiezi de rate de transfer de date de mare viteză şi conectivitate globală în acelaşi timp. Indiferent de sursa pe care o utilizezi, poţi fi sigur că acest ecran Philips este o investiţie care nu se va demoda prea curând!
Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.
5.0
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
bluecoder
14/06/2018
România
Acest monitor e perfect pentru un user obisnuit
E un monitor foarte bun, sunt multumit 100% de el. E foarte configurabil. Are senzor de apropiere si daca nu esti in raza acestui senzor monitorul isi diminueaza consumul de energie la un minim. Daca nu te afli in fata monitorului ceva vreme acesta face display-ul blank. Cand nu primeste semnal video intra in modul cu cel mai redus consum de energie cred ca sub 1W. Culorile sunt foarte vii si videoclipurile fullhd sunt o adevarata incantare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 241B7QPJEB Monitor LCD cu PowerSensor
Rysio
05/04/2018
Polska
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
wspaniałe parametry jest to dobry monitor i stylistyka też liczy polecam ten produkt.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 221B7QPJEB Monitor LCD z technologią PowerSensor
hafan
30/04/2020
Česká republika
Cumpărător verificat
Pěkný monitor za slušnou cenu
Elegantní vzhled, na úhlopříčku 27" zcela dostatečné rozlišení, pěkné podání barev s mnoha přednastavenými režimy. Možnost výškového nastavení ve značném rozsahu, možnost pootočení (zejména na 90° "na stojato"). Nízká spotřeba (šetrný režim).
Avantaje
Uvedeny ve vlastní recenzi
Dezavantaje
Nešikovná (ale elegantní :) nastavovací tlačítka na monitoru
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Data utilizării 2019-12-30
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Brilliance 272B7QPJEB LCD monitor QHD s technologií PowerSensor
Data utilizării 2019-12-30
Evaluarea EPEAT este valabilă numai unde Philips înregistrează produsul. Accesează https://www.epeat.net/ pentru statutul de înregistrare din ţara ta.
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse