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Producție oprită
22PFS5403/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Ia distracţia cu tine. Modelul compact Philips 5400 este perfect pentru camping, cursele cu camionul şi excursiile cu barca. Cu tot ceea ce îţi trebuie inclus în cutie, pur şi simplu îl conectezi la priza de 12 V şi poţi beneficia din mers de avantajele rezervate până acum vizionării acasă.
55 cm (22")
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Conectaţi-vă cu uşurinţă televizorul când sunteţi în deplasare, cu ajutorul cablului de alimentare de 12 volţi ataşat la maşina, camionul, rulota sau ambarcaţiunea dvs. sau orice altă sursă de alimentare de 12 volţi.
Elegant, compact, uşor şi portabil. Televizorul tău cu ecran mic îţi permite să urmăreşti programele preferate oriunde te afli, indiferent dacă eşti în bucătărie sau într-o excursie cu cortul cu familia. Acest televizor portabil te ţine la curent cu ştirile, precum şi cu cele mai recente rezultate din sporturile preferate. Este conceput să te însoţească acolo unde este distracţia!
Procesorul Philips Pixel Plus HD optimizează calitatea imaginii pentru a furniza imagini clare cu un contrast bun. Astfel că, indiferent dacă urmăreşti programe TV prin cablu sau vizionezi conţinut de pe disc, vei beneficia de imagini mai clare, cu alb mai strălucitor şi negru mai intens.
3.7
din 5
11
Recenzii
David9642
21/07/2019
Magyarország
Nagyon Szép kép könnyű használat
Én ezt a Tvt inkább játékra szóktam használni és nagyon meg vagyok elégedve hogy ilyen ár kategóriábban ilyen jótt is lehet kapni Szín arány gyönyörű főleg hogy van a tvébe külőn játék mód rajta ami igen csak meg hozzá tesz a grafikai értékhez az még plusz+ hogy nem rég jött firisités hozzá első PHILIPS tvde nagyon meg vagyok elégedve Köszönöm !!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5400 series 22PFS5403 Full HD Ultra Slim LED TV
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5400 series 22PFS5403 Full HD Ultra Slim LED TV
Cyklista11
30/09/2019
Česká republika
Velmi dobrý
Použití při napájení slunečním panelem a baterií je super a naprosto bez problémů. Minimální spotřeba, dobrá citlivost, výborný obraz.. Zvuk v mezích možností. Velmi dobré přizpůsobení nastavení svým potřebám.
Acest review a fost făcut pentru 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Acest review a fost făcut pentru 5400 series 22PFS5403 Ultratenký LED televizor Full HD
Spatium
23/09/2023
Україна
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Вибір має чудові функції та дизайн
Якість від Philips завжди виправдана. Якісні матеріали, продуманий дизайн та функціонал. Рекомендую.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Data utilizării 2021-09-23
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 5400 series 22PFS5403 Ультратонкий світлодіодний телевізор Full HD
Data utilizării 2021-09-23
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.