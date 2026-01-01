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Producție oprită

Monitor LCD

226V6QSB6/00

Imagini LED minunate în culori vii

Bucură-te de imagini vii şi clare cu acest afişaj subţire de la Philips. Echipat cu SmartContrast, care asigură imagini bogate şi luminoase, este alegerea perfectă!

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Imagini LED minunate în culori vii

  • V Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

  • Full HD (1920 x 1080)

Afişajul AH-IPS oferă imagini uimitoare datorită unghiurilor largi de vizualizare

Afişajul AH-IPS oferă imagini uimitoare datorită unghiurilor largi de vizualizare

Afişajele AH-IPS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizionare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele AH-IPS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Specificaţii tehnice

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