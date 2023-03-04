ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Imagine primară

Producție oprită

Monitor LCD

226E9QHAB/00

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Detalii vii şi clare, design care depăşeşte limitele

Acest monitor luminos şi elegant oferă cea mai bună vizionare care depăşeşte limitele. Afişajele cu unghi larg de vizionare îţi permit să beneficiezi de aceeaşi calitate clară şi vie a imaginii din orice unghi frontal. Tehnologia fără scintilaţii reduce oboseala ochilor după utilizare îndelungată.

Vezi toate beneficiile

Detalii vii şi clare, design care depăşeşte limitele

  • E Line

  • 22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Jocuri cu redare lină cu tehnologia AMD FreeSync™

Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redare sacadată şi cadre întrerupte. Noul monitor Philips elimină aceste probleme. Obţine performanţe fluide, fără artefacte, practic la orice rată de cadre cu tehnologia AMD FreeSync™, reîmprospătarea rapidă lină şi timpul de răspuns ultrarapid.

Afişaj 16:9 Full HD pentru imagini clare şi detaliate

Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

Afişaj cu margine îngustă pentru un aspect optim

Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

04/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.

Avantaje

Ár értek arány.

Dezavantaje

Nincs

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226E9QHAB LCD monitor

Data utilizării 2023-02-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 226E9QHAB LCD monitor

Data utilizării 2023-02-04

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.

  5. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.