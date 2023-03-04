Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
226E9QHAB/00
Detalii vii şi clare, design care depăşeşte limitele
Acest monitor luminos şi elegant oferă cea mai bună vizionare care depăşeşte limitele. Afişajele cu unghi larg de vizionare îţi permit să beneficiezi de aceeaşi calitate clară şi vie a imaginii din orice unghi frontal. Tehnologia fără scintilaţii reduce oboseala ochilor după utilizare îndelungată.
E Line
22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Jocurile nu ar trebui să presupună o alegere între redare sacadată şi cadre întrerupte. Noul monitor Philips elimină aceste probleme. Obţine performanţe fluide, fără artefacte, practic la orice rată de cadre cu tehnologia AMD FreeSync™, reîmprospătarea rapidă lină şi timpul de răspuns ultrarapid.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
Noile afişaje Philips dispun de margini extrem de înguste permiţând distrageri minime şi dimensiunea de vizionare maxim posibilă. Special conceput pentru configurarea tip cadre sau cu multi-afişaj, cum ar fi jocurile, designul grafic şi aplicaţiile profesionale, afişajul extrem de îngust îţi dă sentimentul că utilizezi un singur ecran mare.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Fater110
04/03/2023
Magyarország
Parte a unei promoții
Szuper monitor
Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.
Avantaje
Ár értek arány.
Dezavantaje
Nincs
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226E9QHAB LCD monitor
Data utilizării 2023-02-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226E9QHAB LCD monitor
Data utilizării 2023-02-04
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Toate drepturile rezervate. AMD, sigla cu săgeată AMD, AMD FreeSync™ şi combinaţiile între acestea sunt mărci comerciale ale Advanced Micro Devices, Inc. Alte nume de produse utilizate în această publicaţie sunt folosite exclusiv în scopuri informative şi pot să fie mărci comerciale ale companiilor respective.
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.