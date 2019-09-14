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Producție oprită
223V7QHSB/00
Imagini clare şi vii de la o margine la alta
Un afişaj panoramic perfect cu imagini uimitoare care se întind de la o margine la alta şi care nu solicită ochii, într-un design compact şi subţire.
V Line
22 (diagonală de 21,5”/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Un echipament compatibil HDMI dispune de toate dispozitivele hardware necesare pentru a accepta o intrare Interfaţă multimedia de înaltă definiţie (HDMI). Cablul HDMI permite transmiterea semnalelor digitale video şi audio de înaltă calitate printr-un singur cablu de la un PC sau de la orice număr de surse AV (inclusiv set-top box-uri, DVD playere, receivere A/V şi camere video).
Studiile au demonstrat că, aşa cum razele ultraviolete pot cauza leziuni oculare, şi razele de lumină albastră cu lungime redusă de undă provenite de la afişajele cu LED-uri pot cauza leziuni oculare şi pot afecta vederea în timp. Dezvoltată pentru confort, setarea de mod LowBlue de la Philips utilizează o tehnologie software inteligentă pentru a reduce lumina albastră dăunătoare, cu lungime de undă redusă.
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5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Akika18
14/09/2019
Magyarország
Nagyon jó tulajdonságai vannak
Nagyon szép képe van. Mindenkina nagyon ajánlóm. Az árához képest nagyon jó.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V7QHSB Full HD LCD monitor
Wąski
13/05/2020
Polska
Cumpărător verificat
Porządny monitor
Bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Wiernie oddaje kolory, co jest przydatne dla fotografa-amatora.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Data utilizării 2020-04-13
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 223V7QHSB Monitor LCD Full HD
Data utilizării 2020-04-13
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă doar pentru intrarea HDMI.
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