Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
203V5LSB26/10
Imagini LED minunate în culori vii
Bucură-te de imagini LED vii pe acest afişaj Philips. Designul compact şi montarea VESA îţi permit să ai flexibilitate în spaţiul de lucru. E o alegere excelentă!
V Line
20 (diagonală de 19,5”/49,5 cm)
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.
2.7
din 5
3
Recenzii
stefrom
10/04/2016
România
Cumpărător verificat
UN MONITOR BUN
Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD
Auxboy
20/09/2014
România
Raportat la pret, monitorul este OK
Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.
Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD
Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD
Emil77
17/03/2017
România
produs de calitate indoielnica
Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.
Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD
Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD