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Producție oprită

Monitor LCD

203V5LSB26/10

2.7

| (3) Recenzii

Imagini LED minunate în culori vii

Bucură-te de imagini LED vii pe acest afişaj Philips. Designul compact şi montarea VESA îţi permit să ai flexibilitate în spaţiul de lucru. E o alegere excelentă!

Vezi toate beneficiile

Imagini LED minunate în culori vii

  • V Line

  • 20 (diagonală de 19,5”/49,5 cm)

Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Suportul VESA asigură flexibilitate

Afişaj ecologic fără mercur

Monitoarele Philips cu iluminare de fundal cu LED-uri nu conţin mercur, una dintre cele mai toxice substanţe naturale, care afectează oamenii şi animalele. Acest lucru reduce impactul afişajului asupra mediului pe întregul ciclu de viaţă, de la fabricare până la scoaterea din uz.

Specificaţii tehnice

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2.7

din 5

3

Recenzii

5
2

10/04/2016

România

România

Cumpărător verificat

UN MONITOR BUN

Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD

20/09/2014

România

România

Raportat la pret, monitorul este OK

Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.

Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD

Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD

17/03/2017

România

România

produs de calitate indoielnica

Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.

Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD

Acest review a fost făcut pentru 203V5LSB26 Monitor LCD

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