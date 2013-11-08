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Producție oprită
Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
Este o plăcere să folosiţi acest afişaj atractiv, subţire. Caracteristicile sale esenţiale, cum ar fi SmartContrast, asigură redarea unor imagini foarte strălucitoare, iar difuzoarele stereo vă îmbogăţesc experienţa multimedia, făcând ca acest afişaj să fie o alegere excelentă!
V Line
18,5"/47 cm
Vă doriţi ecranul LCD plat cu cel mai mare contrast şi cu cele mai vibrante imagini. Procesarea video avansată Philips, combinată cu tehnologia unică extremă de iluminare reglabilă din spate, are ca rezultat imagini vibrante. SmartContrast va creşte contrastul cu un nivel superior de negru şi randarea exactă a umbrelor şi a culorilor întunecate. Imaginile oferite sunt strălucitoare, realiste, cu un contrast înalt şi culori vibrante.
4.7
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Bruno
08/11/2013
Polska
Najlepszy jaki mogłem wybrać w tej kwocie.
Doskonały obraz, wiele funkcji, złącze cyfrowe, ładny design, bardzo dobra cena.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V3LAB LED monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 226V3LAB LED monitor
Pepa
08/09/2013
Česká republika
Dobrý přístroj za rozumnou cenu
Monitor má zabudovaný reproduktor, Smart Control, nízká spotřeba
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor
OLDAII
03/09/2013
Česká republika
MONITOR ZNAČKY PHILIPS JE SPOLEHLIVÝ, KVALITNÍ A ÚSPORNÝ CO SE SPOTŘEBY ENERGIE TÝKÁ.
JSEM SNÍM ZA CELOU DOBU POUŽÍVÁNÍ VELMI SPOKOJEN A DO SOUČASNOSTI JSEM S NÍM NEMĚL NI ŽÁDNÝCH TECHNICKÝCH PROBLÉMŮ. CENA JE ADEKVÁTNÍ KVALITĚ, I KDYŽ PRODEJCI MAJÍ POMĚRNĚ VELKÝ ZISK.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 196V3LAB LED monitor