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Producție oprită

X-tremeUltinon LEDbec pentru faruri auto

12985BWX2

4
| (4) Recenzii
Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
Becurile Philips X-tremeUltinon LED [~H7] dispun de tehnologie LED LUXEON premium cu până la 6500 K. Tehnologia brevetată SafeBeam proiectează lumină cu 200% mai puternică exact unde ai nevoie. Concepute să dureze cu design AirCool avansat.&lt;br>
Vezi toate beneficiile

Faruri cu LED cu lumină albă puternică pentru un aspect sofisticat

Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.

  • LED-HL [~H7]

  • 6500 K

  • Lumină cu 200% mai intensă&lt;br>

  • Sistem auto avansat

Lumină cu până la 200% mai intensă, vizibilitate superioară&lt;br>

Lumină cu până la 200% mai intensă, vizibilitate superioară<br>

Este solicitant să conduci pe întuneric, aşa că trebuie să te bazezi pe faruri. Vizibilitatea în faţă şi periferică sunt ambele importante pentru a-ţi îmbunătăţi abilităţile de conducere şi a asigura o călătorie mai sigură. Având un fascicul puternic şi luminos, farurile auto Philips X-tremeUltinon LED îmbunătăţesc vizibilitatea cu până la 200 %. Odată ce descoperi efectul asemănător luminii diurne, vei prefera mereu luminile LED. Cu cât vezi mai bine, cu atât te vei descurca mai bine, vei reacţiona mai rapid şi vei fi mai în siguranţă. Aşa că nu lăsa întunericul să câştige, alege Philips şi începe să conduci pe timp de noapte cu mai multă încredere şi mai mult control.

Până la 6500 K pentru lumină albă clară

Având o temperatură de culoare de până la 6500 kelvini şi bazate pe tehnologia LUXEON pentru autovehicule, farurile Philips X-tremeUltinon LED produc un fascicul intens de lumină albă, similară luminii diurne. Beneficiind de o vizibilitate îmbunătăţită, vei putea observa mai bine obstacolele şi adopta parcursul perfect. În plus, deoarece nu mai este nevoie să depui eforturi pentru a vedea terenul din faţă, luminile mai puternice asigură un condus mai confortabil şi mai plăcut pe timp de noapte.

Înnoieşte-ţi luminile, modernizează-ţi stilul

Aşa cum ochii sunt fereastra sufletului, farurile spun multe despre maşina ta. Dacă doreşti să îţi modernizezi stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înnoirea farurilor este unul dintre cele mai inteligente moduri de a-ţi cheltui banii. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu farurile cu LED Philips. În loc de o lumină galbenă, vei beneficia de o lumină albă clară, modernă. Pentru un aspect sofisticat, şoferii moderni aleg stilul superior al farurilor cu LED Philips.

Specificaţii tehnice

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4.0

din 5

4

Recenzii

3
1

05/01/2021

Polska

Polska

Doskonałe światła

Źródło światła zgodne z normami RL do świateł halogenowych. Nie przekraczają 2000 lumenów. Niczym nie różnia się od zwykłych żarówek halogenowych (konwenconalnych) max moc 1870lm (lumenów) Konwencjonalna Zarówka żarnikowa około 1650lm (lumenów) swiatło doskonałe BIAŁE w dalszych odcinkach nie przechodzi w ciemną czerwień. Idealne ocięcie z reflektórów. DLACZEGO jeszcze tego nie zalegalizowano. Zapewne chodzi tylko o pieniądze. DOSKONAŁY PRODUKT :)

Avantaje

Brak wad

Dezavantaje

Same zalety

Acest review a fost făcut pentru X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

Acest review a fost făcut pentru X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

02/12/2018

Polska

Polska

DOSKONAŁE

Idealne na każde warunki, jakość, geometria oświetlenia doskonała, jedyny mankament to brak homologacji z tym ze mam nadzieje że firma Philips zrobi wszystko aby takie źródła światła zalegalizować na drogach Polski oraz Europy

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru X-tremeUltinon LED 12985BWX2 żarówka samochodowa

14/04/2019

Україна

Україна

Неперевершене світло

Встановлені в рефлекторні фари Skoda Rapid. Світло інтенсивне біле, спочатку навіть було якось незвично, але швидко призвичаївся. Світла дійсно багато, ширина освітлення значно більша за галогенові лампи, протитуманні фари навіть не помітні на їх фоні. І таке враження, що світло яскравіше на штатний ксенон на багатьох авто. Світло-тіньова межа досить виражена, обидві "галочки" чіткі. АЛЕ - боковий засвіт дуже сильний, через що відчуваєш себе власником криворукого ксенону, хоча справа скоріше в конструкції фар, аніж в самих лампах... До того ж, плануємо подорож в Європу на авто, а там подібне світло поза законом, тому необхідно знову ставити звичайні галогенки. В багатьох країнах вони заборонені для використання на дорогах загального призначення, про що попереджається на упаковці.

Acest review a fost făcut pentru X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар

Acest review a fost făcut pentru X-tremeUltinon LED 12985BWX2 лампа для передніх фар

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Referințe

  1. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalaţii respectă cerinţele legale aplicabile.