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Producție oprită
12972CVPYS2
Restilizare cu lumină
ColorVision adaugă o tentă de culoare grupurilor optice ale vehiculului tău, în nuanţe de albastru, verde, galben sau violet. Aceste becuri colorate, inovatoare, pentru vehicule sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe drum, astfel încât îți poţi personaliza călătoria, beneficiind în acelaşi timp de lumina albă pentru siguranţă.
Tip de lampă: H7
Pachet de: 2
12 V, 55 W
Pentru a afla care lampă Philips ColorVision este adecvată pentru vehiculul dvs., accesaţi adresa www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vă permite să adăugaţi o tentă personalizată de culoare grupurilor optice ale vehiculului dvs. Alegeţi dintre albastru, verde, galben sau violet pentru a vă personaliza maşina.
Lămpile ColorVision respectă toate reglementările ECE şi sunt însoţite de un card de certificare pentru a demonstra că utilizarea lor pe carosabil este legală. Păstraţi-l tot timpul în vehicul.
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