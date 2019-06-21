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Producție oprită
12972CVPBS2
Restilizare cu lumină
ColorVision adaugă o tentă de culoare grupurilor optice ale vehiculului tău, în nuanţe de albastru, verde, galben sau violet. Aceste becuri colorate, inovatoare, pentru vehicule sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe drum, astfel încât îți poţi personaliza călătoria, beneficiind în acelaşi timp de lumina albă pentru siguranţă.
Tip de lampă: H7
Pachet de: 2
12 V, 55 W
Pentru a afla care lampă Philips ColorVision este adecvată pentru vehiculul dvs., accesaţi adresa www.philips.com/automotive
Philips ColorVision vă permite să adăugaţi o tentă personalizată de culoare grupurilor optice ale vehiculului dvs. Alegeţi dintre albastru, verde, galben sau violet pentru a vă personaliza maşina.
Lămpile ColorVision respectă toate reglementările ECE şi sunt însoţite de un card de certificare pentru a demonstra că utilizarea lor pe carosabil este legală. Păstraţi-l tot timpul în vehicul.
3.3
din 5
3
Recenzii
4atik
21/06/2019
Україна
Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.
Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар
Andzej
01/06/2015
Polska
Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca
Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Bananus
01/06/2015
Polska
Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca
Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa
Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa