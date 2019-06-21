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Producție oprită

ColorVisionBec albastru pentru faruri auto

12972CVPBS2

3.3

| (3) Recenzii

Restilizare cu lumină

ColorVision adaugă o tentă de culoare grupurilor optice ale vehiculului tău, în nuanţe de albastru, verde, galben sau violet. Aceste becuri colorate, inovatoare, pentru vehicule sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe drum, astfel încât îți poţi personaliza călătoria, beneficiind în acelaşi timp de lumina albă pentru siguranţă.

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Adăugaţi o tentă de culoare

Restilizare cu lumină

  • Tip de lampă: H7

  • Pachet de: 2

  • 12 V, 55 W

Sunt disponibile cele mai populare tipuri de lămpi pentru automobile: H4 şi H7

Sunt disponibile cele mai populare tipuri de lămpi pentru automobile: H4 şi H7

Pentru a afla care lampă Philips ColorVision este adecvată pentru vehiculul dvs., accesaţi adresa www.philips.com/automotive

Coloraţi-vă luminile în albastru, verde, galben sau violet

Coloraţi-vă luminile în albastru, verde, galben sau violet

Philips ColorVision vă permite să adăugaţi o tentă personalizată de culoare grupurilor optice ale vehiculului dvs. Alegeţi dintre albastru, verde, galben sau violet pentru a vă personaliza maşina.

Becuri auto colorate care sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe carosabil

Becuri auto colorate care sunt certificate ca fiind legale pentru utilizarea pe carosabil

Lămpile ColorVision respectă toate reglementările ECE şi sunt însoţite de un card de certificare pentru a demonstra că utilizarea lor pe carosabil este legală. Păstraţi-l tot timpul în vehicul.

Specificaţii tehnice

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3.3

din 5

3

Recenzii

5
2
1

21/06/2019

Україна

Україна

Ця лампа повністю задовільнила мої потреби.

Ця лампа пропрацювала у мене більше 2-х років і показала себе з дуже хорошої сторони. Гарне світло і кути освітлення. На мою думку, це одна з найкращих пропозицій ціна якість.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Блакитна лампа для передніх фар

01/06/2015

Polska

Polska

Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca

Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

01/06/2015

Polska

Polska

Efektowna, dobra, trwałość zadowalająca

Żarówki ColorVision nie dają zupełnie efektu w reflektorach soczewkowych - uważajcie. Ponadto trwałość dokładnie taka, jaką przewidział producent - około 400 godzin. Jedna żarówka przepaliła mi się po ok. 11 miesiącach i 14 000 km (380h), druga po 13 miesiącach i 16 000 km (440h).

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

Acest review a fost făcut pentru ColorVision 12972CVPBS2 Niebieska żarówka samochodowa

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