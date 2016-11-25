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12831WLEDX1
Daylight 9
12 V
16 W
Montare în mai multe unghiuri pentru efect de iluminare cu perspectivă largă.
Datorită grupului optic reînnoit, iluminarea oferită este superioară. Unghiul sub care cantitatea de lumină permisă este proiectată pe carosabil a fost mărit datorită noului design.
Limitele de montare a modulelor au crescut la +/- 40 de grade în plan orizontal, +/- 2 grade în plan vertical şi +/- 32 de grade în plan diagonal.
4.3
din 5
17
Recenzii
Kognity
25/11/2016
România
Acest produs, ca si celelalte de la Philips sint extraordinare
Daylight 9 este o solutie perfecta pentru fiecare zi in trafic, este apreciata de toti cu care contactez. usor de instalat, comod de utilizat, sigur si regulamentar fara a depune efort. intentionez sa achizitionez si pentru farurile noi toata gama de lampi de la philips: faza lunga, scurta, anticiata si cele de parcare. recomand tuturor
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Iluminare pe timp de zi cu LED-uri
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Iluminare pe timp de zi cu LED-uri
Fuziak
10/02/2024
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Fajnie spełnia swoją rolę.
Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).
Avantaje
ładnie świeci, łatwość montażu
Dezavantaje
połączenia izolacji do przeowodów przy światłach, powinien być szablon do zamocowania ramek
Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
jurek61a
18/03/2019
Polska
Cumpărător verificat
Rewelacyjny produkt
Doskonałe wykonanie i jakość. Banalnie prosty montaż nie wymagający niesamowitej wiedzy w tym zakresie. Jakość światła doskonała. POLECAM z czystym sumienie i nie dla tego że to PHILIPS.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED