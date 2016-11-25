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  • Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă
  • Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă
  • Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă
  • Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă
  • Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă
  • Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă
  • Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă
  • Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă
  • Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă
  • Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă

DayLight 9Iluminare pe timp de zi cu LED-uri

12831WLEDX1

4.3
| (17) Recenzii
Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă
A treia generație de soluții de iluminare DRL Philips combină stilul superior și vizibilitatea sporită. Cu designul optic reînnoit, Daylight9 de la Philips oferă flexibilitate superioară la montare: o soluție în limitele legale pentru deplasările pe șosea pentru ca orice mașină să iasă în evidență.
Vezi toate beneficiile

Strălucitor și atrăgător din orice unghi

Vizibilitate superioară pentru siguranță maximă

  • Daylight 9

  • 12 V

  • 16 W

Montare în mai multe unghiuri pentru efect de iluminare cu perspectivă largă

Montare în mai multe unghiuri pentru efect de iluminare cu perspectivă largă

Montare în mai multe unghiuri pentru efect de iluminare cu perspectivă largă.

Nou design optic cu 9 puncte LED

Nou design optic cu 9 puncte LED

Datorită grupului optic reînnoit, iluminarea oferită este superioară. Unghiul sub care cantitatea de lumină permisă este proiectată pe carosabil a fost mărit datorită noului design.

Montare legală în unghiuri de amortizare de până la +/-40°

Montare legală în unghiuri de amortizare de până la +/-40°

Limitele de montare a modulelor au crescut la +/- 40 de grade în plan orizontal, +/- 2 grade în plan vertical şi +/- 32 de grade în plan diagonal.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

17

Recenzii

2

25/11/2016

România

România

Acest produs, ca si celelalte de la Philips sint extraordinare

Daylight 9 este o solutie perfecta pentru fiecare zi in trafic, este apreciata de toti cu care contactez. usor de instalat, comod de utilizat, sigur si regulamentar fara a depune efort. intentionez sa achizitionez si pentru farurile noi toata gama de lampi de la philips: faza lunga, scurta, anticiata si cele de parcare. recomand tuturor

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Iluminare pe timp de zi cu LED-uri

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Iluminare pe timp de zi cu LED-uri

10/02/2024

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Fajnie spełnia swoją rolę.

Łatwy montaż, podłączenie do centralki praktycznie intuicyjne (niema możliwości pomyłki). Uważam, że grafika obrazująca działanie świateł (automatyczne wyłączanie), powinna zawierać informację o konieczności pracy silnika (ewentualnie, zapis ten w instrukcji powinien być bardziej wyeksponowany (można go przeoczyć skupiając się na rodzaju pojazdu (zwykły czy hybryda). Należałoby, dopracować sposób połączenie izolacji przewodów przy światłach (koszulka termiczna załatwiła by sprawę).

Avantaje

ładnie świeci, łatwość montażu

Dezavantaje

połączenia izolacji do przeowodów przy światłach, powinien być szablon do zamocowania ramek

Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

18/03/2019

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Rewelacyjny produkt

Doskonałe wykonanie i jakość. Banalnie prosty montaż nie wymagający niesamowitej wiedzy w tym zakresie. Jakość światła doskonała. POLECAM z czystym sumienie i nie dla tego że to PHILIPS.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DayLight 9 12831WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

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