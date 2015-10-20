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Producție oprită
12825WLEDX1
Ghid lumină naturală
12 V
15 W
Instalare simplă cu sistem inteligent de ataşare. Instalaţi suporturile în orice cavitate şi fixaţi modulele în poziţie cu un simplu clic. Acestea se vor fixa ferm şi sunt protejate împotriva furtului.
Soluţia noastră de lumină naturală rămâne aprinsă zi şi noapte. Pe timp de zi, LED Daylight face maşinile mai vizibile şi mai rapid de detectat de către şoferii altor vehicule sau pietonii care se deplasează în direcţie opusă, ceea ce, per total, sporeşte siguranţa la drum. Sistemul îşi reglează automat puterea pe timp de noapte.
Carcasa robustă din aluminiu de înaltă calitate previne apariţia coroziunii şi este rezistentă la apă: apa, sarea, nisipul şi praful nu au nicio şansă. Rezultatul este o durată lungă de viaţă şi niciun fel de lucrări de întreţinere.
4.1
din 5
7
Recenzii
GIANI
20/10/2015
România
Un produs de calitate.
Un produs(DRL) care ar fi bine sa se gaseasca pe toate automobilele.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Iluminare pe timp de zi cu LED-uri
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Iluminare pe timp de zi cu LED-uri
riki
23/01/2017
Polska
POLECAM TEN PRODUKT
Produkt doskonałej jakości. Mocne światło widoczne z daleka. Bardzo efektowne dwie linie. Polecam w 100%
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
mtb84
03/11/2015
Polska
prezentuja sie bardzo ładnie.
witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED