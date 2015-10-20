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  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
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  • Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă

Producție oprită

DayLightGuideIluminare pe timp de zi cu LED-uri

12825WLEDX1

4.1
| (7) Recenzii
Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
Noua generaţie de lămpi de zi Luxeon, de mare putere, cu LED, îţi îmbunătăţesc siguranţa şi eleganţa la drum, sporindu-ţi vizibilitatea atât pe timp de zi cât, şi pe timp de noapte.
Vezi toate beneficiile

pentru a conduce în siguranţă şi cu eleganţă

Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă

  • Ghid lumină naturală

  • 12 V

  • 15 W

Sistem inteligent cu ataşare

Sistem inteligent cu ataşare

Instalare simplă cu sistem inteligent de ataşare. Instalaţi suporturile în orice cavitate şi fixaţi modulele în poziţie cu un simplu clic. Acestea se vor fixa ferm şi sunt protejate împotriva furtului.

Putere reglabilă: rămâne aprins zi şi noapte

Putere reglabilă: rămâne aprins zi şi noapte

Soluţia noastră de lumină naturală rămâne aprinsă zi şi noapte. Pe timp de zi, LED Daylight face maşinile mai vizibile şi mai rapid de detectat de către şoferii altor vehicule sau pietonii care se deplasează în direcţie opusă, ceea ce, per total, sporeşte siguranţa la drum. Sistemul îşi reglează automat puterea pe timp de noapte.

Carcasă din aluminiu de înaltă calitate

Carcasă din aluminiu de înaltă calitate

Carcasa robustă din aluminiu de înaltă calitate previne apariţia coroziunii şi este rezistentă la apă: apa, sarea, nisipul şi praful nu au nicio şansă. Rezultatul este o durată lungă de viaţă şi niciun fel de lucrări de întreţinere.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.1

din 5

7

Recenzii

4
3
1

20/10/2015

România

România

Un produs de calitate.

Un produs(DRL) care ar fi bine sa se gaseasca pe toate automobilele.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Iluminare pe timp de zi cu LED-uri

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Iluminare pe timp de zi cu LED-uri

23/01/2017

Polska

Polska

POLECAM TEN PRODUKT

Produkt doskonałej jakości. Mocne światło widoczne z daleka. Bardzo efektowne dwie linie. Polecam w 100%

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

03/11/2015

Polska

Polska

prezentuja sie bardzo ładnie.

witam światełka bardzo rzucają się w oczy są bardzo mocne w sumie to plus. ale miałem już dwie kontrole policyjne zawsze musze się upierać o legalności ich i prawidłowym montażu. problem polega ze one nie gasną podczas zapalania świateł mijania. wiem one maja taką funkcje ale czy ona jest w Polsce tolerowana, obecnie mam 4 światła pozycyjne z przodu dwa oryginalne w reflektorach i dwa lodowe w zestawie montażowym były zamienniki oryginalnych żarówek pozycyjnych na takie co nie świeca ale nie powodują błędu spalonej żarówki. czy policja może zabrać dowód za te światła ?

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DayLightGuide 12825WLEDX1 Światła do jazdy dziennej LED

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