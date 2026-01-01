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127996000KX2
Tip de lampă: W5W
12 V, efect lumină naturală 6000 K
Performanță CeraLight
Număr de becuri: 2
Semnalizarea manevrelor autovehiculului este vitală pentru siguranţă. Pentru a evita coliziunile, ceilalţi participanţi la trafic trebuie să ştie ce faci. Iar când condiţiile meteo nefavorabile reduc vizibilitatea, este şi mai important să ai lumini de semnalizare puternice şi luminoase. Lămpile de semnalizare Philips X-tremeUltinon LED îţi oferă un efect de lumină naturală puternică şi până la 6000 K pentru luminile de marşarier şi 8000 K pentru luminile de poziţie. Cu o serie de culori mai intense pentru luminile de viraj şi stopuri, LED-uri care se aprind instantaneu şi o lumină uniformă şi bine direcţionată, vei oferi celorlalţi şoferi timp suplimentar preţios pentru a reacţiona la manevrele tale.
Deşi principalul rol al luminilor exterioare este de a te ajuta să vezi şi să fii văzut, nu există niciun motiv pentru care nu ar putea în acelaşi timp să arate bine. Dacă doreşti să îţi înnoieşti stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înlocuirea luminilor exterioare cu LED-uri este o modalitate inteligentă de a-ţi cheltui banii. Înnoieşte-ţi luminile exterioare cu un roşu mai intens pentru stopuri, un galben mai viu pentru semnalizatoarele de direcţie şi un alb luminos pentru luminile de poziţie şi de marşarier. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu lămpile de semnalizare cu LED de la Philips.
Tehnologia Philips CeraLight este o carcasă brevetată unică din material ceramic, concepută pentru a izola componentele LED-ului împotriva deteriorărilor produse de căldură şi vibraţii. Această inovaţie protejează lampa împotriva defectării premature. O lampă T10 echipată cu CeraLight este construită să dureze, asigurând şoferilor o lumină care rezistă mai mult.
Recenzii
Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile.