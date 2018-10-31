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  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
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  • Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
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Producție oprită

X-tremeUltinon LEDbec pentru lămpi de ceaţă auto

12794UNIX2

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.
Lumini de ceaţă Philips X-tremeUltinon LED cu tehnologie LED LUXEON premium cu până la 6500 K. Tehnologia brevetată SafeBeam proiectează o lumină cu 200% mai intensă exact acolo unde ai nevoie. Concepută să dureze cu design AirFlux avansat.&lt;br>
Vezi toate beneficiile

Lămpi de ceaţă cu LED cu lumină albă puternică pentru un aspect sofisticat

Mai luminos. Mai alb. Mai puternic.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6500 K

  • Lumină cu 200% mai intensă&lt;br>

  • Sistem auto avansat

Până la 6500 K pentru lumină albă clară&lt;br>

Până la 6500 K pentru lumină albă clară<br>

Având o temperatură de culoare de până la 6500 Kelvini şi bazate pe tehnologia LUXEON pentru autovehicule, luminile de ceaţă Philips X-tremeUltinon LED produc un fascicul intens de lumină albă, similară luminii diurne. Beneficiind de o vizibilitate îmbunătăţită, vei putea să observi mai bine obstacolele şi să adopţi parcursul perfect. În plus, deoarece nu mai este nevoie să depui eforturi pentru a vedea terenul din faţă, luminile mai puternice asigură un condus mai confortabil şi mai plăcut pe timp de noapte.

Înnoieşte-ţi luminile, modernizează-ţi stilul

Aşa cum ochii sunt fereastra sufletului, farurile spun multe despre maşina ta. Dacă doreşti să îţi modernizezi stilul fără a cumpăra o maşină nouă, înnoirea farurilor este unul dintre cele mai inteligente moduri de a-ţi cheltui banii. Maşina ta îţi exprimă personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil cu luminile de ceaţă cu LED Philips. În loc de o lumină galbenă, vei beneficia de o lumină albă clară, modernă. Pentru un aspect sofisticat, şoferii moderni aleg stilul superior al luminilor de ceaţă cu LED Philips.

Lumină strălucitoare, puternică, direcţionată exact acolo unde ai nevoie

Lumină strălucitoare, puternică, direcţionată exact acolo unde ai nevoie

Cele mai bune lămpi auto nu sunt doar cele care produc cea mai puternică lumină. Să creezi becuri cu LED-uri mai luminoase pentru autoturisme este sarcina uşoară. Contează însă ceea ce faci cu această lumină sporită. Lumina intensă necontrolată nu este ideală pentru condus şi poate crea o strălucire orbitoare periculoasă. Dotate cu tehnologie SafeBeam, luminile de ceaţă cu LED Philips concentrează fasciculul luminos acolo unde ai nevoie. Modelul uniform şi precis al fasciculului este proiectat conform normelor de siguranţă rutieră pentru farurile cu halogen. Cu un control mai precis al luminii, beneficiezi de vizibilitate sporită şi conduci mai bine şi mai sigur pe timp de noapte.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

31/10/2018

Україна

Україна

дуже добре

Дуже задоволений лампами. Єдине зауваження : два проводочки від самих фар до блоків дуже тоненькі і недостатньо довжини. В місці розташування протитуманок (бампер) немає близько місця, де би можна було закріпити блок, було би добре зробити провода довшими.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru X-tremeUltinon LED 12794UNIX2 лампа для автомобільних протитуманних фар

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Referințe

  1. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile.