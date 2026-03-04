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LongLife EcoVisionDurată mai lungă de viață

12644LLC1

4.3
| (31) Recenzii
Conduceți cu atenție
Becurile pentru faruri Philips LongLife EcoVision durează mult mai mult decât lămpile standard. Aceasta le face alegerea ideală pentru conducătorii auto care doresc să reducă la minimum întreţinerea pentru autovehiculele lor.
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Durată de viaţă mai mare, înlocuire mai puţin frecventă

Conduceți cu atenție

  • Tip de lampă: H19

  • 12 V, 60/55 W

  • De lungă durată, mai puține operațiuni de înlocuire

  • Bec ultra rezistent

  • Număr de becuri: 1

Nu este necesară înlocuirea timp de 1.500 de ore

Graţie materialelor de înaltă calitate şi designului robust al filamentului, lămpile Philips LongLife EcoVision durează până la 1.500 de ore. Aceasta înseamnă mai puţin timp petrecut la înlocuirea becurilor, reducând la minimum întreţinerea. Prin durabilitatea lor, lămpile Philips LongLife EcoVision sunt ideale şi pentru maşinile cu tensiuni înalte.

Philips este alegerea producătorilor importanţi de autoturisme

Cu o prezenţă de peste 100 de ani, tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute şi dezvoltate urmând procese stricte de control al calităţii (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producţie constant ridicate. LongLife EcoVision este compatibil cu modelele de autoturisme ale marilor producători, precum Audi, BMW, Ford, GM, Toyota şi Volkswagen. Pentru mai multe informaţii, consultă ghidul de alegere a produselor.

Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Sticla de cuarţ UV este mai durabilă decât sticla călită şi este extrem de rezistentă la temperaturi extreme, umiditate şi vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips (filament 2650 ºC şi sticlă 800 ºC) pot rezista şocurilor termice severe. Cu o presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

31

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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