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12498B2
Tip de lampă: P21W
12 V, 21 W
Vizibilitate cu până la 30% mai mare
Cel mai bun raport preț-calitate
Număr de becuri: 2
Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.
Care lampă de 12 V pentru ce funcţie? Oferta Philips Automotive include toate funcţiile auto specifice: fază lungă, fază scurtă, lampă de ceaţă faţă, semnalizator faţă, semnalizator lateral, semnalizator spate, lampă stop, lampă marşarier, lampă de ceaţă spate, lămpi număr de înmatriculare, poziţii spate/lampă de parcare, lămpi interior habitaclu.
Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piaţa producătorilor de echipamente originale, precum şi pe piaţa pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul clienţilor noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.
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