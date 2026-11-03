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SilverVisionLumini interior şi semnalizare convenţionale

12496SVB2

Conduceţi cu stil

Lămpile de semnalizare SilverVision sunt concepute pentru conducătorii auto pasionaţi de personalizarea maşinii. Cu SilverVision, aceştia se bucură de indicatoare faţă şi spate cu efect cromat.

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Indicator placat cu argint

Conduceţi cu stil

  • Tip de lampă: PY21W

  • Pachet de: 2

  • 12 V, 21 W

  • Mai multă eleganţă

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Schimbaţi ambele lămpi de semnalizare în acelaşi timp pentru efecte optime

Pentru un efect simetric, vă recomandăm să schimbaţi becurile de semnalizare în pereche.

Gamă largă de lămpi de 12 V pentru toate tipurile de funcţii

Gamă largă de lămpi de 12 V pentru toate tipurile de funcţii

Care lampă de 12 V este adecvată pentru care dintre funcţii? Oferta Philips Automotive include toate funcţiile auto specifice: indicatoare faţă şi spate.

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