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12496SVB2
Conduceţi cu stil
Lămpile de semnalizare SilverVision sunt concepute pentru conducătorii auto pasionaţi de personalizarea maşinii. Cu SilverVision, aceştia se bucură de indicatoare faţă şi spate cu efect cromat.
Tip de lampă: PY21W
Pachet de: 2
12 V, 21 W
Mai multă eleganţă
Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.
Pentru un efect simetric, vă recomandăm să schimbaţi becurile de semnalizare în pereche.
Care lampă de 12 V este adecvată pentru care dintre funcţii? Oferta Philips Automotive include toate funcţiile auto specifice: indicatoare faţă şi spate.
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