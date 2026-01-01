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LongLife EcoVisionDurată mai lungă de viață

12496LLECOCP

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Te-ai săturat să schimbi tot timpul becurile pentru faruri? Cu o durată de funcţionare mai mare decât a unui bec auto, Philips LongLife EcoVision este singura alegere pentru şoferii care doresc să minimizeze întreţinerea vehiculelor proprii.
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Durată de funcționare mai mare, mai puține operațiuni de înlocuire

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  • Tip de lampă: PY21W

  • 12 V, 21 W

  • De lungă durată, mai puține înlocuiri

  • Bec ultra-rezistent

  • Număr de becuri: 10

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piaţa producătorilor de echipamente originale, precum şi pe piaţa pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul clienţilor noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Philips este alegerea marilor producători de autoturisme.

De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranţă

Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranţă

Este recomandat să le schimbaţi în pereche, pentru performanţă simetrică a luminii

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