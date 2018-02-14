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Producție oprită

WhiteVisionbec pentru faruri auto

12362WHVB1

5

| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs

Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă

Lămpile Philips WhiteVision adaugă farurilor un aspect Xenon alb intens pentru cea mai bună experienţă de condus pe timp de noapte. Graţie luminozităţii crescute, cu lumină cu 60% mai albă, WhiteVision combină perfect stilul şi siguranţa.

Vezi toate beneficiile

Efect de Xenon alb intens

Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă

  • Tip de lampă: H11

  • Pachet de: 1

  • 12 V, 55 W

  • Stil

O experienţă de condus premium cu efect Xenon alb intens

Depăşind performanţa oricăror becuri auto cu lumină albastră de pe piaţă, farurile Philips WhiteVision sunt alegerea potrivită pentru şoferii care doresc să conducă elegant, fără să compromită siguranţa. Dispunând de o înaltă temperatură de culoare şi de un soclu alb elegant, WhiteVision este evoluţia supremă pentru farurile tale. Tehnologia de acoperire de a 3-a generaţie patentată de la Philips este o capodoperă revoluţionară care transformă WhiteVision în primul far cu o lumină cu adevărat albă.

Fascicul precis, cu lumină albă intensă

Fascicul precis, cu lumină albă intensă

Cu până la 3700 de grade Kelvin şi cu o lumină albă intensă, farurile Philips WhiteVision luminează drumul din faţă cu un fascicul alb precis, care elimină instantaneu întunericul. Fasciculul premium, pentru o experienţă de condus premium.

Efect Xenon alb pentru un aspect de ultimă generaţie

WhiteVision oferă vehiculului dvs. aspectul premium de ultimă generaţie.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

14/02/2018

Polska

Polska

Świeci

Ładnie świeci oraz wygląda w lampie mojego Jeepa. Znaczna poprawa widoczności, polecam te żaróweczki.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru WhiteVision 12362WHVB1 żarówka samochodowa

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Referințe

  1. În comparaţie cu lămpile cu halogen standard

  2. Aplicaţia variază în funcţie de tipul de bec