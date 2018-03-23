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Producție oprită
Tip de lampă: H4
Pachet de: 2
12 V, 60/55 W
Atunci când conduci noaptea, ai nevoie de cea mai bună vizibilitate posibil. Cu cât poţi vedea clar mai departe, cu atât poţi reacţiona mai repede la orice apare pe drum. Farurile din faţă RacingVision de la Philips îţi cresc vizibilitatea cu până la 150 %, datorită luminozităţii. Recunoşti obstacolele din drumul tău mai repede decât cu alte becuri cu halogen mai puţin puternice, astfel că ajungi să te bucuri de o călătorie mai sigură şi mai plăcută.
Vei conduce mai bine pe drum cu lumini mai bune, mai strălucitoare. Datorită geometriei cu filament de înaltă precizie otimizat, umplerii cu gaz de presiune ridicată de până la 13 bari, cromării de înaltă precizie și sticlei de cuarț UV de cea mai bună calitate, farurile RacingVision de la Philips stabilesc un nou reper în iluminatul auto. Concepute pentru performanță desăvârșită și vizibilitate, aceste faruri îți permit să conduci într-un mod mai relaxat, mai controlat și mai distractiv.
Șoferii sportivi așteaptă de la mașinile lor o performanță mai bună. Având o luminozitate cu până la 150% mai mare, farurile RacingVision de la Philips sunt omologate astfel încât să-ți ofere o experiență plăcută pe teren sau pe şosea.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Farusbdw
23/03/2018
Polska
Niesamowite
Nie wierzyłem w te żarówki ale w długich świecą naprawdę niesamowicie! Jest bardzo jasno i zasięg może nie zwiększył się o 150% ale wyraźnie i odczuwalnie się poprawił. Następne będą takie same!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa