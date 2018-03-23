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  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
  • Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal

Producție oprită

RacingVisionbec pentru faruri auto

12342RVS2

5
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal
Becurile de maşină RacingVision de la Philips reprezintă alegerea perfectă pentru şoferii pasionaţi. Cu o performanţă uimitoare de până la 150 % mai multă luminozitate, vei putea să reacţionezi mai rapid, pentru o experienţă de condus mai sigură şi mai interesantă.
Vezi toate beneficiile

Îmbunătățește la maximum iluminatul şi condusul

Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr. vreodată legal

  • Tip de lampă: H4

  • Pachet de: 2

  • 12 V, 60/55 W

Vezi mai departe şi reacţionezi mai rapid, cu 150% mai multă luminozitate

Atunci când conduci noaptea, ai nevoie de cea mai bună vizibilitate posibil. Cu cât poţi vedea clar mai departe, cu atât poţi reacţiona mai repede la orice apare pe drum. Farurile din faţă RacingVision de la Philips îţi cresc vizibilitatea cu până la 150 %, datorită luminozităţii. Recunoşti obstacolele din drumul tău mai repede decât cu alte becuri cu halogen mai puţin puternice, astfel că ajungi să te bucuri de o călătorie mai sigură şi mai plăcută.

Unul dintre cele mai strălucitoare becuri, pentru o performanţă excelentă a iluminatului

Vei conduce mai bine pe drum cu lumini mai bune, mai strălucitoare. Datorită geometriei cu filament de înaltă precizie otimizat, umplerii cu gaz de presiune ridicată de până la 13 bari, cromării de înaltă precizie și sticlei de cuarț UV de cea mai bună calitate, farurile RacingVision de la Philips stabilesc un nou reper în iluminatul auto. Concepute pentru performanță desăvârșită și vizibilitate, aceste faruri îți permit să conduci într-un mod mai relaxat, mai controlat și mai distractiv.

Lumină mai strălucitoare pentru șoferii sportivi

Șoferii sportivi așteaptă de la mașinile lor o performanță mai bună. Având o luminozitate cu până la 150% mai mare, farurile RacingVision de la Philips sunt omologate astfel încât să-ți ofere o experiență plăcută pe teren sau pe şosea.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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5.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

23/03/2018

Polska

Polska

Niesamowite

Nie wierzyłem w te żarówki ale w długich świecą naprawdę niesamowicie! Jest bardzo jasno i zasięg może nie zwiększył się o 150% ale wyraźnie i odczuwalnie się poprawił. Następne będą takie same!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa

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