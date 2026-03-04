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  • Aspect elegant irezistibil
  • Aspect elegant irezistibil
  • Aspect elegant irezistibil
  • Aspect elegant irezistibil
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  • Aspect elegant irezistibil
  • Aspect elegant irezistibil
  • Aspect elegant irezistibil

WhiteVision ultraAspect alb elegant

12336WVUB1

4.3
| (32) Recenzii
Aspect elegant irezistibil
Philips WhiteVision ultra, cu cea mai recentă formulă a stratului de acoperire, oferă lumină albă uimitoare. Sunt cele mai albe becuri cu halogen cu utilizare rutieră legală din gama noastră și alegerea perfectă dacă ești în căutarea unui aspect modern și elegant.
Vezi toate beneficiile

Cele mai noi lumini albe elegante pentru mașina ta

Aspect elegant irezistibil

  • Tip de lampă: H3

  • 12 V, 55 W

  • Vizibilitate cu până la 60% mai bună

  • Aspect alb distinctiv

  • Număr de becuri: 1

Lumină albă clară

Luminile de ceaţă Philips WhiteVision ultra revoluţionează aspectul maşinii tale cu o lumină albă clară. Alegerea potrivită pentru o experienţă de conducere luminoasă şi elegantă!

Lumini de ceaţă cu halogen pentru modernizare ce oferă un aspect extrem de elegant

Philips WhiteVision ultra este proiectat pentru şoferii care doresc să-şi modernizeze stilul şi aspectul cu lumini ce amintesc de iluminarea LED, dar conduc un vehicul cu tehnologie convenţională. Mulţumită noii formule avansate a stratului de acoperire a sticlei, becurile WhiteVision ultra sunt cele mai albe lumini cu utilizare rutieră legală din gama noastră, oferind un aspect uimitor în reflectorul luminii de ceaţă, asortându-se cu culoarea becurilor pentru modernizarea farurilor.

Lumini de ceaţă albe uimitoare, cu utilizare rutieră legală, pentru aspect elegant

Becurile WhiteVision ultra pentru modernizarea luminilor de ceaţă sunt certificate CEE pentru lumină albă puternică pe drum. Conducătorii auto se bucură de un aspect vibrant şi un bec acceptat de lege, care se conformează reglementărilor relevante. Îţi oferă o vizibilitate excelentă fără a compromite siguranţa prin orbirea maşinii din faţă.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

32

Recenzii

04/03/2026

Magyarország

Magyarország

Cumpărător verificat

Rwmwk,kontúros fénnyaláb.

Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó

29/03/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Avantaje

Barwa światła

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Avantaje

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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