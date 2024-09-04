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Cum îmi revendic garanţia de returnare a banilor?

Accesează www.philips.com/sonicare-moneyback pentru a vedea politicile şi procedurile specifice ţării tale pentru revendicarea garanţiei de returnare a banilor.
 

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX7429/03 , HX7420/01 , HX7420/02 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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