Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX7429/03 , HX7420/01 , HX7420/02 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Cum îmi revendic garanţia de returnare a banilor?
Cum funcţionează feedbackul senzorului de presiune pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum pot activa sau dezactiva senzorul de presiune de pe Sonicare?
Care sunt modurile de periere pentru periuţa mea de dinţi Sonicare?
Cum îmi încarc periuţa de dinţi Philips Sonicare?