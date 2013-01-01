Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    Asistenţă Philips

    Cum modific setările de intensitate ale periuţei de dinţi Sonicare?

    Publicat pe 18 noiembrie 2024
    Poţi modifica intensitatea periuţei de dinţi Sonicare pe mâner sau prin aplicaţie. Vezi mai jos diferitele moduri în care poţi modifica intensitatea periuţei de dinţi Sonicare.  

    Schimbă intensitatea periuţei Sonicare Prestige 9900

    Periuţa de dinţi este setată implicit la cea mai înaltă intensitate. Acesta este al treilea şi cel mai mare dintre cele trei indicatoare luminoase.  

    • Indicatorul luminos din mijloc indică intensitatea medie.  

    • Indicatorul luminos din partea de jos indică intensitatea redusă. 

    Poţi modifica setarea în timpul ciclului de periere apăsând pe indicatoarele luminoase sau alegând din aplicaţia Sonicare.

    Schimbă intensitatea periuţei DiamondClean Smart

    Poţi alege între trei niveluri diferite de intensitate: redusă, medie şi înaltă. Intensitatea se va selecta automat în funcţie de capul de periere pe care îl ataşezi. În timpul periajului, poţi schimba intensitatea apăsând butonul de mod/intensitate. Această caracteristică nu poate fi modificată dacă mânerul este întrerupt sau oprit. 

    Schimbă intensitatea cu butonul de alimentare

    Unele periuţe de dinţi Sonicare au opţiuni de intensitate, dar nu au lumini LED. Aceste modele îţi permit să modifici intensitatea apăsând butonul de alimentare în timpul utilizării.

    Schimbă intensitatea de pe FlexCare Platinum

    Poţi alege între trei niveluri diferite de intensitate: redusă, medie şi înaltă. Pentru a mări nivelul de intensitate, apasă butonul +. Apasă butonul - pentru a o reduce. Poţi face acest lucru oricând în timpul ciclului de periere. 

    Schimbă intensitatea din aplicaţia Sonicare (numai Prestige)

    De asemenea, poţi modifica intensitatea periuţei de dinţi Sonicare Prestige în aplicaţia Sonicare. Iată cum: 

    1. Deschide aplicaţia Sonicare. 

    1. Pe ecranul de pre-periaj, atinge butonul ^ pentru a extinde setările periuţei de dinţi: Atinge intensitate Low (scăzută), Medium (medie) sau High (ridicată) în jumătatea superioară a ecranului. 

    1. Pe ecranul de actualizare se va afişa o bifă. Aceasta arată că intensitatea a fost modificată. Se va afişa şi pe mâner. 

    1. Atinge săgeata < pentru a începe periajul cu noua intensitate. 

    Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7420/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX7109/01 , CP0552/01 , CP0551/01 , HX7401/01 , HX7403/05 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX7101/01 , HX7400/06 , HX7403/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX9992/31 , HX9992/42 , CP0557/01 , CP0467/01 , CP0469/01 , CP0471/01 , CP0472/01 , CP0473/01 , CP0474/01 , CP0546/01 , CP0555/01 , CP0556/01 , CP0558/01 , CP1205/01 , CP1207/01 , CP1209/01 , CP1715/01 , CP1716/01 , CP1717/01 , CP1718/01 , HX9914/54 , HX6481/50 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9911/89 , HX9911/88 , HX9911/84 , HX9911/79 , HX9992/11 , HX9992/12 , HX9997/32 , HX9992/02 , HX9944/13 , COP2014/01 , COP2015/01 , COP2013/01 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9911/09 , HX9911/17 , HX9911/19 , HX9911/21 , HX9911/23 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9914/69 , HX9601/03 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX9901/03 , HX9601/02 , HX9334/41 , HX9392/39 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/17 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX9394/40 , HX9312/04 , HX9352/30 , HX9112/12 , HX9372/04 , HX9142/32 , HX9172/14 , HX9333/07 , HX9334/34 , HX9362/67 , HX9112/02 , HX9182/10 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX9382/04 , HX9342/02 , HX9332/04 . Faceți clic aici pentru a afișa mai multe numere de produse Faceți clic aici pentru a afișa mai puține numere de produse

    Întrebări frecvente

    Contactează Philips

    Suntem aici să te ajutăm

    Contactează Philips

    Suntem aici să te ajutăm

    Cauţi altceva?

    Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

    Pagina principală de asistenţă

    Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


    Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

    Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

     

    Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
    Vezi T&C aici.

    Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

    Persoane image
    *
    Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
    Ce înseamnă aceasta?
    CE

    Despre noi

    Asistenţă pentru magazinul online
    Caută comandă
    A.N.P.C.
    A.N.P.C. - SAL
    Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
    Despre Philips
    Contactează-ne
    Termeni și Condiții
    Informatii privind condiţiile de legalitate
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

    Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.