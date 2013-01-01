Cum modific setările de intensitate ale periuţei de dinţi Sonicare?
Schimbă intensitatea periuţei Sonicare Prestige 9900
Periuţa de dinţi este setată implicit la cea mai înaltă intensitate. Acesta este al treilea şi cel mai mare dintre cele trei indicatoare luminoase.
Indicatorul luminos din mijloc indică intensitatea medie.
Indicatorul luminos din partea de jos indică intensitatea redusă.
Poţi modifica setarea în timpul ciclului de periere apăsând pe indicatoarele luminoase sau alegând din aplicaţia Sonicare.
Schimbă intensitatea periuţei DiamondClean Smart
Schimbă intensitatea cu butonul de alimentare
Schimbă intensitatea de pe FlexCare Platinum
Schimbă intensitatea din aplicaţia Sonicare (numai Prestige)
De asemenea, poţi modifica intensitatea periuţei de dinţi Sonicare Prestige în aplicaţia Sonicare. Iată cum:
Deschide aplicaţia Sonicare.
Pe ecranul de pre-periaj, atinge butonul ^ pentru a extinde setările periuţei de dinţi: Atinge intensitate Low (scăzută), Medium (medie) sau High (ridicată) în jumătatea superioară a ecranului.
Pe ecranul de actualizare se va afişa o bifă. Aceasta arată că intensitatea a fost modificată. Se va afişa şi pe mâner.
Atinge săgeata < pentru a începe periajul cu noua intensitate.