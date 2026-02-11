Asistenţă Philips Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?

Sunt disponibile două setări de viteză. Poţi selecta setarea de viteză redusă sau pe cea de viteză ridicată apăsând butonul pornit/oprit sau ridicând butonul de viteză.



Dacă apeşi o dată butonul pornit/oprit, epilatorul Philips porneşte la o setare de viteză ridicată (setarea II). Dacă apeşi din nou butonul pornit/oprit, setarea de viteză se modifică la viteză mică (I). Atunci când apeşi butonul pornit/oprit a treia oară, epilatorul se opreşte.

Epilatoare seriile 2000, 4000 Epilatorul este echipat cu două setări de viteză. Când utilizezi capul de radere, este disponibilă o singură setare de viteză. Această setare este ideală pentru radere. Epilatoare seriile 8000, 9000, 9900 Când apeşi butonul pornit/oprit, epilatorul începe să funcţioneze la viteza cea mai mare. Dacă apeşi din nou butonul pornit/oprit, epilatorul începe să funcţioneze la viteză mai mică. Utilizează viteza mai mică pentru zonele cu creştere redusă a părului, locuri greu accesibile şi zonele cu oase aproape de suprafaţa pielii, cum ar fi gleznele şi genunchii.