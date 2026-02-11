Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?

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Sunt disponibile două setări de viteză. Poţi selecta setarea de viteză redusă sau pe cea de viteză ridicată apăsând butonul pornit/oprit sau ridicând butonul de viteză.
Dacă apeşi o dată butonul pornit/oprit, epilatorul Philips porneşte la o setare de viteză ridicată (setarea II). Dacă apeşi din nou butonul pornit/oprit, setarea de viteză se modifică la viteză mică (I). Atunci când apeşi butonul pornit/oprit a treia oară, epilatorul se opreşte.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BRE750/00 , BRE718/00 , BRE711/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›