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Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?

Sunt disponibile două setări de viteză. Poţi selecta setarea de viteză redusă sau pe cea de viteză ridicată apăsând butonul pornit/oprit sau ridicând butonul de viteză. 

Dacă apeşi o dată butonul pornit/oprit, epilatorul Philips porneşte la o setare de viteză ridicată (setarea II). Dacă apeşi din nou butonul pornit/oprit, setarea de viteză se modifică la viteză mică (I). Atunci când apeşi butonul pornit/oprit a treia oară, epilatorul se opreşte.

Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BRE750/00 , BRE718/00 , BRE711/00 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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