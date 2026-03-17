Ce înseamnă simbolurile de pe periuţa Sonicare?

Simbolurile de pe periuţa de dinţi electrică Philips Sonicare oferă informaţii despre setările şi starea periuţei de dinţi.

Indicator pentru baterie Acest simbol se va aprinde atunci când periuţa de dinţi are o baterie descărcată sau se încarcă.

Sistem de atenţionare pentru înlocuirea capetelor de periere Acest simbol se va aprinde atunci când trebuie să înlocuieşti capul de periere. De asemenea, poate lumina intermitent atunci când aplici prea multă presiune (pe unele modele).

Setări de intensitate Numărul de linii sau puncte aprinse se referă la setarea de intensitate aleasă. Setarea de intensitate se referă la cât de puternic vibrează capul de periere.