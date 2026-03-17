Ce înseamnă simbolurile de pe periuţa Sonicare?
Publicat pe 17 March 2026
Simbolurile de pe periuţa de dinţi electrică Philips Sonicare oferă informaţii despre setările şi starea periuţei de dinţi.
Indicator pentru baterie
Acest simbol se va aprinde atunci când periuţa de dinţi are o baterie descărcată sau se încarcă.
Sistem de atenţionare pentru înlocuirea capetelor de periere
Acest simbol se va aprinde atunci când trebuie să înlocuieşti capul de periere. De asemenea, poate lumina intermitent atunci când aplici prea multă presiune (pe unele modele).
Setări de intensitate
Numărul de linii sau puncte aprinse se referă la setarea de intensitate aleasă. Setarea de intensitate se referă la cât de puternic vibrează capul de periere.
SenseIQ (numai pentru Prestige 9900)
Pictograma SenseIQ de pe mâner se va aprinde atunci când funcţiile inteligente sunt active în timpul periajului. De asemenea, se va aprinde şi pentru a confirma că setările au fost activate sau dezactivate.
Consultă manualul de utilizare pentru detalii privind simbolurile de pe modelul tău specific.
