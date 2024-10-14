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Cum sterilizez suzeta Philips Avent?

Poţi steriliza o suzetă Avent fierbând-o în apă sau folosind un cuptor cu microunde. Află mai jos cum poţi face acest lucru.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF087/02 , SCF087/10 , SCF087/09 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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