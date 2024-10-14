Cum sterilizez suzeta Philips Avent?

Poţi steriliza suzetele Avent ultra start, ultra soft şi ultra air într-un cuptor cu microunde, utilizând tocul de transport furnizat împreună cu suzeta.

Urmează instrucţiunile de mai jos:

Clăteşte suzetele sub apă rece de la robinet. Adaugă 25 ml/0.9 fl. oz. de apă în tocul de transport. Pune suzetele în toc şi închide capacul. Pune tocul în cuptorul cu microunde. Porneşte cuptorul cu microunde timp de trei minute la 700 W – 1000 W. Lasă tocul să se răcească timp de cinci minute. Varsă apa din toc.

Alte suzete Avent decât ultra start, ultra soft şi ultra air (de ex., Classic sau Freeflow) nu pot fi sterilizate în tocul de transport. Suzetele Classic şi Freeflow se pot deteriora dacă sunt sterilizate în toc.