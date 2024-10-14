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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: SCF087/02 , SCF087/10 , SCF087/09 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Pot folosi în siguranţă piese decolorate ale produsului Philips Avent?
Am citit ştiri despre suzete şi BPA – cum a fost validat faptul că suzetele Philips Avent nu conţin BPA?
Cum sterilizez suzeta Philips Avent?
Suzetele Philips Avent sunt sigure pentru bebeluşul meu?
De ce tetinele şi suzetele Avent sunt fabricate din silicon în loc de latex?