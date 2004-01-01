Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?
Publicat pe 2 ianuarie 2025
Există trei tipuri diferite de capete de periere Sonicare. Capul de periere care se potriveşte periuţei tale de dinţi depinde de modelul pe care îl deţii.
Capul de periere cu ataşare printr-un clic este capul de periere standard şi este potrivit pentru majoritatea periuţelor noastre de dinţi reîncărcabile Sonicare.
Modelele noastre mai vechi Essence au un cap de periere mai mare, cu ataşare prin înşurubare.
Capetele de periere Philips One şi Philips One for Kids sunt compatibile numai cu Philips One şi Philips One for Kids.
Cap de periere ataşabil printr-un clic
Cap de periere cu ataşare prin înşurubare
Cap de periere Philips One
Capetele de periere Philips One se ataşează, de asemenea, printr-un clic. Totuşi, acestea pot fi utilizate numai cu periuţa de dinţi Philips One.
Capete de periere inteligente
Capetele de periere inteligente sunt echipate pentru a indica periuţei de dinţi ce cap de periere foloseşti. Apoi, periuţa de dinţi va selecta apoi modul şi intensitatea optime. Poţi recunoaşte un cap de periere inteligent după pictograma smart din partea inferioară a capului de periere.