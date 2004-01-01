Există trei tipuri diferite de capete de periere Sonicare. Capul de periere care se potriveşte periuţei tale de dinţi depinde de modelul pe care îl deţii.

Capetele de periere Philips One se ataşează, de asemenea, printr-un clic. Totuşi, acestea pot fi utilizate numai cu periuţa de dinţi Philips One.

Capete de periere inteligente

Capetele de periere inteligente sunt echipate pentru a indica periuţei de dinţi ce cap de periere foloseşti. Apoi, periuţa de dinţi va selecta apoi modul şi intensitatea optime. Poţi recunoaşte un cap de periere inteligent după pictograma smart din partea inferioară a capului de periere.