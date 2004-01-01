Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    Asistenţă Philips

    Ce cap de periere se potriveşte cu periuţa mea de dinţi Sonicare?

    Publicat pe 2 ianuarie 2025

    Există trei tipuri diferite de capete de periere Sonicare. Capul de periere care se potriveşte periuţei tale de dinţi depinde de modelul pe care îl deţii.  

    • Capul de periere cu ataşare printr-un clic este capul de periere standard şi este potrivit pentru majoritatea periuţelor noastre de dinţi reîncărcabile Sonicare. 
    • Modelele noastre mai vechi Essence au un cap de periere mai mare, cu ataşare prin înşurubare.
    • Capetele de periere Philips One şi Philips One for Kids sunt compatibile numai cu Philips One şi Philips One for Kids. 

    Cap de periere ataşabil printr-un clic

    Cap de periere Sonicare cu ataşare rapidă printr-un clic

    Cap de periere cu ataşare prin înşurubare

    Cap de periere Sonicare cu ataşare prin înşurubare

    Cap de periere Philips One

    Capetele de periere Philips One se ataşează, de asemenea, printr-un clic. Totuşi, acestea pot fi utilizate numai cu periuţa de dinţi Philips One. 
     
    Capete de periere Philips One

    Capete de periere inteligente

    Capetele de periere inteligente sunt echipate pentru a indica periuţei de dinţi ce cap de periere foloseşti. Apoi, periuţa de dinţi va selecta apoi modul şi intensitatea optime. Poţi recunoaşte un cap de periere inteligent după pictograma smart din partea inferioară a capului de periere. 
    Cap de periere inteligent Philips

    Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7429/03 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7428/01 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7429/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7106/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7101/02 , HX7109/01 , HX7108/03 , HX7406/02 , HX7408/02 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7101/01 , HX7406/01 , HX7408/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7400/06 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7403/05 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX3601/01 , HX3603/01 , HX9914/54 , HX9911/84 , HX9917/89 , HX9917/88 , HX9911/89 , HX9911/88 , HX9911/79 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9997/32 , HX6352/42 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9911/21 , HX9911/09 , HX9911/17 , HX9911/19 , HX9911/23 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9914/69 , HX6313/72 , HX6313/71 , HX9601/03 , HX9901/03 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX9601/02 , HX6321/04 , HX9954/57 , HX9924/17 , HX9924/47 , HX9903/13 , HX9903/03 , HX6322/04 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX6011/05 , HX6021/05 , HX6023/05 , HX6013/05 , HX5350/02 , HX6311/02 , HX6014/35 , HX6381/02 , HX6031/11 . Faceți clic aici pentru a afișa mai multe numere de produse Faceți clic aici pentru a afișa mai puține numere de produse

    Întrebări frecvente

    Contactează Philips

    Suntem aici să te ajutăm

    Contactează Philips

    Suntem aici să te ajutăm

    Primești un voucher de -15%* la prima comandă ​


    Stilul de viaţă sănătos începe aici. Abonează-te la newsletterul Philips şi primești:

    Voucher de -15% reducere la prima comandă online pe www.Philips.ro

     

    Participi la tragerea la sorți pentru a câștiga unul din premiile Philips.
    Vezi T&C aici.

    Primești oferte exclusive, vouchere personalizate, articole de specialitate pentru un stil de viaţă sănătos ​

    Persoane image
    *
    Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!
    Ce înseamnă aceasta?
    CE

    Despre noi

    Asistenţă pentru magazinul online
    Caută comandă
    A.N.P.C.
    A.N.P.C. - SAL
    Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
    Despre Philips
    Contactează-ne
    Termeni și Condiții
    Informatii privind condiţiile de legalitate
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

    Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.