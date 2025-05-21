Aplicaţia Philips Sonicare este disponibilă pe majoritatea smartphone-urilor, dacă sistemul de operare (OS) îndeplineşte cerinţele minime de mai jos.

Android: Android 12 şi versiuni ulterioare

Apple: iOS 17 sau superior

Aplicaţia Philips Sonicare for Kids este disponibilă pe majoritatea smartphone-urilor şi tabletelor, dacă sistemul de operare (OS) îndeplineşte cerinţele minime de mai jos.

Android: Android 8 şi versiuni ulterioare

Apple: iOS 12 sau superior

Dispozitivele care au fost rutate sau decodate nu sunt acceptate pe nicio aplicaţie. Nici dispozitivele marca Huawei nu sunt acceptate, indiferent de sistemul lor de operare.

Poţi descărca aplicaţia accesând Google Play Store sau Apple iOS Store.