    Ce dispozitive sunt compatibile cu aplicaţia Sonicare/Sonicare for Kids?

    Publicat pe 21 mai 2025

    Aplicaţia Philips Sonicare este disponibilă pe majoritatea smartphone-urilor, dacă sistemul de operare (OS) îndeplineşte cerinţele minime de mai jos.

    Android: Android 12 şi versiuni ulterioare
    Apple: iOS 17 sau superior

    Aplicaţia Philips Sonicare for Kids este disponibilă pe majoritatea smartphone-urilor şi tabletelor, dacă sistemul de operare (OS) îndeplineşte cerinţele minime de mai jos. 

    Android: Android 8 şi versiuni ulterioare
    Apple: iOS 12 sau superior 

    Dispozitivele care au fost rutate sau decodate nu sunt acceptate pe nicio aplicaţie. Nici dispozitivele marca Huawei nu sunt acceptate, indiferent de sistemul lor de operare.

    Poţi descărca aplicaţia accesând Google Play Store sau Apple iOS Store. 

     

     

     

     

    Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7429/03 , HX7428/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7421/01 , HX7420/02 , HX7420/01 , HX7423/01 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7411/02 , HX7419/01 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX9914/54 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9911/88 , HX9911/79 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9997/32 , HX9944/13 , HX6483/53 , HX9914/55 , HX9914/57 , HX9914/69 , HX9911/09 , HX9911/17 , HX9911/19 , HX9911/21 , HX9911/23 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9601/03 , HX9901/43 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9601/02 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/17 , HX9903/03 , HX9903/13 . Faceți clic aici pentru a afișa mai multe numere de produse Faceți clic aici pentru a afișa mai puține numere de produse

