Pot utiliza încărcătorul Sonicare cu alte periuţe de dinţi?
Notă: Dacă te afli în China şi ai achiziţionat periuţa de dinţi înainte de 1 septembrie 2024, te rugăm să apelezi la 4008 800 008 pentru asistenţă.
Încărcător standard
Notă: Seriile DiamondClean şi Prestige nu pot utiliza acest încărcător.
ID-urile de model sunt:
Încărcător Prestige 9900
Încărcătorul pentru Prestige 9900 este livrat cu bază de încărcare şi suport de încărcare.
Aşază suportul pe bază. Apoi, pune mânerul periuţei de dinţi pe suport.
Baza încărcătorului va avea numerele de model CBB1001 sau CBB2001, în funcţie de culoare.
Încărcătoare DiamondClean, DiamondClean Smart şi DiamondClean 9000
Încărcătoarele DiamondClean şi DiamondClean Smart arată similar, dar funcţionează numai cu periuţa de dinţi cu care au fost livrate. Consultă tabelul de mai jos şi codul din partea inferioară a încărcătorului pentru a te asigura că este compatibil cu codul din partea inferioară a mânerului periuţei de dinţi.
|Model de periuţă de dinţi electrică
|Cod în partea inferioară a mânerului
|Cod în partea inferioară a bazei încărcătorului
|DiamondClean
|HX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939W
|HX9100
|DiamondClean Smart
|HX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
|DiamondClean 9000
|HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991W
|CBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001