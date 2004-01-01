    Pot utiliza încărcătorul Sonicare cu alte periuţe de dinţi?

    Publicat pe 06 noiembrie 2024
    Îţi recomandăm să utilizezi încărcătorul furnizat împreună cu periuţa de dinţi Philips Sonicare. Unele modele de încărcătoare sunt interschimbabile. Consultă diferitele tipuri de încărcătoare de mai jos care se potrivesc cu periuţa ta de dinţi Sonicare.

    Notă: Dacă te afli în China şi ai achiziţionat periuţa de dinţi înainte de 1 septembrie 2024, te rugăm să apelezi la 4008 800 008 pentru asistenţă.

    Încărcător standard

    Toate periuţele de dinţi Sonicare care au un orificiu la baza mânerului pot utiliza încărcătoarele noastre care au un pin fix pe bază. 
    Notă: Seriile DiamondClean şi Prestige nu pot utiliza acest încărcător.
    ID-urile de model sunt:
    Încărcător standard

    Încărcător Prestige 9900

    Încărcătorul pentru Prestige 9900 este livrat cu bază de încărcare şi suport de încărcare.
    Aşază suportul pe bază. Apoi, pune mânerul periuţei de dinţi pe suport.
    Baza încărcătorului va avea numerele de model CBB1001 sau CBB2001, în funcţie de culoare.
     

    Încărcător Prestige 9900

    Încărcătoare DiamondClean, DiamondClean Smart şi DiamondClean 9000

    Încărcătoarele DiamondClean şi DiamondClean Smart arată similar, dar funcţionează numai cu periuţa de dinţi cu care au fost livrate. Consultă tabelul de mai jos şi codul din partea inferioară a încărcătorului pentru a te asigura că este compatibil cu codul din partea inferioară a mânerului periuţei de dinţi.
     

    Model de periuţă de dinţi electricăCod în partea inferioară a mâneruluiCod în partea inferioară a bazei încărcătorului
    DiamondCleanHX9330, HX9340, HX9350, HX9360, HX9370, HX938B, HX938V, HX938P, HX938W, HX939B, HX939L, HX939P, HX939V, HX939WHX9100
    DiamondClean SmartHX992B, HX992P, HX992R, HX992S, HX992W, HX993B, HX993L, HX993P, HX993R, HX993S, HX993WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001
    DiamondClean 9000HX991B, HX991W, HX991M, HX991K, HX991P, HX991R, HX991WCBA1001, CBA2001, CBA3001, CBA4001, CBA5001, CBA6001

     


     

    Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7420/02 , HX7429/03 , HX7429/02 , HX7429/01 , HX7428/02 , HX7428/01 , HX7423/01 , HX7421/01 , HX7420/01 , HX7108/01 , HX7101/03 , HX7101/02 , HX7108/02 , HX7109/01 , HX7106/01 , HX7108/03 , HX7103/01 , CP0552/01 , CP0551/01 , HX7400/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7101/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7403/05 , HX7400/06 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX3792/12 , HX3792/11 , CP0556/01 , CP0555/01 , CP0557/01 , CP0558/01 , CP0469/01 , CP0471/01 , CP0472/01 , CP0473/01 , CP0474/01 , CP0535/01 , CP0541/01 , CP0546/01 , CP0467/01 , HX6807/63 , HX6857/28 , HX6800/63 , HX6807/35 , HX6807/51 , HX3689/44 , HX3689/43 , HX6806/04 , HX9601/03 , HX6850/57 , HX9901/03 , HX9901/43 , HX9901/13 , HX9601/02 , HX6800/44 , HX3412/07 , HX6809/35 , HX6830/35 , HX6859/68 , HX6870/57 , HX6877/68 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX6232/59 , HX6762/35 , HX6888/90 , HX6888/89 , HX6321/04 , HX6848/92 , HX6830/53 , HX6800/35 , HX6807/24 , HX6851/53 , HX6859/35 , HX6851/34 , HX6870/34 , HX6850/34 , HX6857/35 , HX6807/28 , HX6801/04 , HX6802/35 , HX6803/04 , HX6804/04 , HX6806/03 , HX6877/35 , HX6877/29 , HX6850/47 , HX6851/29 , HX6856/17 , HX6859/29 , HX6859/34 , HX6870/47 , HX6871/47 , HX6876/29 , HX6877/28 , HX6877/34 , HX6839/28 , HX6807/04 , HX6830/44 , HX6212/90 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6212/89 , HX9334/41 , HX9392/39 , HX9924/17 , HX9924/47 , HX9954/57 , HX6232/41 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX6972/38 , HX6971/59 , HX6971/33 , HX6322/04 , HX9312/04 , HX9394/40 , HX6912/51 , HX6912/52 , HX9352/30 , HX8923/34 , HX6721/35 , HX8911/01 , HX9372/04 , HX6732/37 , HX9112/12 , HX9142/32 , HX9172/14 , HX6932/36 , HX6921/06 , HX9333/07 , HX9334/34 , HX6511/35 , HX6762/43 , HX9362/67 , HX6712/43 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX9182/10 , HX6731/02 , HX9112/02 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX6511/33 , HX9382/04 , HX8111/12 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX5350/02 , HX6972/10 , HX6311/02 , HX6932/34 , HX6730/33 , HX6972/34 , HX6995/10 , HX6986/03 , HX6781/02 , HX6381/02 , HX6511/50 , HX6511/02 . Faceți clic aici pentru a afișa mai multe numere de produse Faceți clic aici pentru a afișa mai puține numere de produse

