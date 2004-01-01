Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută, contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv de schimb. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani.
În funcţie de model, poţi încărca periuţa de dinţi Philips Sonicare în mod diferit. Este important să utilizezi încărcătorul original furnizat împreună cu periuţa de dinţi. Nu toate încărcătoarele Sonicare sunt compatibile cu alte încărcătoare. Încărcătorul poate fi avea un conector USB-A care necesită un adaptor de perete (nu este inclus).
Citeşte următoarele instrucţiuni despre modul de încărcare a periuţei de dinţi.
Conectează încărcătorul la o priză.
Pune mânerul periuţei de dinţi în încărcător.
Indicatorul pentru baterie va începe să lumineze intermitent*, indicând faptul că periuţa de dinţi se încarcă. Nu va mai lumina intermitent după încărcarea completă a bateriei, care poate dura până la 24 ore.
Între periaje, poţi lăsa periuţa de dinţi pe un încărcător conectat la priză, deoarece acest lucru nu va afecta durata de viaţă a bateriei.
*Notă: DailyClean 1100 nu are indicator luminos pentru baterie.
Încărcarea periuţei de dinţi folosind paharul de încărcare
Pune mânerul periuţei de dinţi în paharul de încărcare sau pe suportul de încărcare şi aşază-l pe baza de încărcare.
Conectează baza de încărcare la o priză.
Indicatorul pentru baterie va începe să lumineze intermitent în alb sau verde, indicând indica faptul că periuţa de dinţi se încarcă. Nu va mai lumina intermitent după încărcarea completă a bateriei, care poate dura până la 24 ore.
Încărcarea periuţei de dinţi folosind tocul de transport
Aşază mânerul în tocul de transport.
Introdu un cablu mini-USB în tocul de transport.
Conectează cablul USB la un adaptor de perete USB IPX-4 de 5 V.
Indicatorul pentru baterie va începe să lumineze intermitent în alb sau verde, indicând indica faptul că periuţa de dinţi se încarcă. Nu va mai lumina intermitent după încărcarea completă a bateriei, care poate dura până la 24 ore.
Încărcarea periuţei de dinţi folosind suportul de încărcare wireless
Conectează cablul USB la adaptorul de perete şi introdu-l într-o priză.
Aşază periuţa de dinţi pe verticală pe suprafaţa ridicată a suportului de încărcare.
Suportul de încărcare emite semnale sonore scurte, iar indicatorul bateriei va începe să lumineze intermitent în alb, indicând faptul că periuţa de dinţi se încarcă. Acesta nu va mai lumina intermitent şi va rămâne aprins în alb după încărcarea completă a bateriei, care poate dura până la 12 ore.