Căutare termeni

0

Coş de cumpărături

Momentan nu există articole în coşul de cumpărături.

    Asistenţă Philips

    Cum îmi încarc periuţa de dinţi Philips Sonicare?

    Publicat pe 6 ianuarie 2025

    Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută, contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv de schimb. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani. 

    În funcţie de model, poţi încărca periuţa de dinţi Philips Sonicare în mod diferit. Este important să utilizezi încărcătorul original furnizat împreună cu periuţa de dinţi. Nu toate încărcătoarele Sonicare sunt compatibile cu alte încărcătoare. Încărcătorul poate fi avea un conector USB-A care necesită un adaptor de perete (nu este inclus).

    Citeşte următoarele instrucţiuni despre modul de încărcare a periuţei de dinţi. 
    1. Conectează încărcătorul la o priză.
    2. Pune mânerul periuţei de dinţi în încărcător.
    3. Indicatorul pentru baterie va începe să lumineze intermitent*, indicând faptul că periuţa de dinţi se încarcă. Nu va mai lumina intermitent după încărcarea completă a bateriei, care poate dura până la 24 ore. 
    Între periaje, poţi lăsa periuţa de dinţi pe un încărcător conectat la priză, deoarece acest lucru nu va afecta durata de viaţă a bateriei. 

    *Notă: DailyClean 1100 nu are indicator luminos pentru baterie.
     
    • Încărcător standard Sonicare
    • Încărcarea periuţei de dinţi folosind paharul de încărcare

    1. Pune mânerul periuţei de dinţi în paharul de încărcare sau pe suportul de încărcare şi aşază-l pe baza de încărcare.
    2. Conectează baza de încărcare la o priză.
    3. Indicatorul pentru baterie va începe să lumineze intermitent în alb sau verde, indicând indica faptul că periuţa de dinţi se încarcă. Nu va mai lumina intermitent după încărcarea completă a bateriei, care poate dura până la 24 ore.
    Pahar de încărcare Sonicare

    Încărcarea periuţei de dinţi folosind tocul de transport

    1. Aşază mânerul în tocul de transport.
    2. Introdu un cablu mini-USB în tocul de transport.
    3. Conectează cablul USB la un adaptor de perete USB IPX-4 de 5 V.
    Indicatorul pentru baterie va începe să lumineze intermitent în alb sau verde, indicând indica faptul că periuţa de dinţi se încarcă. Nu va mai lumina intermitent după încărcarea completă a bateriei, care poate dura până la 24 ore. 
    Toc de transport cu funcţie de încărcare

    Încărcarea periuţei de dinţi folosind suportul de încărcare wireless

    1. Conectează cablul USB la adaptorul de perete şi introdu-l într-o priză.
    2. Aşază periuţa de dinţi pe verticală pe suprafaţa ridicată a suportului de încărcare.
    3. Suportul de încărcare emite semnale sonore scurte, iar indicatorul bateriei va începe să lumineze intermitent în alb, indicând faptul că periuţa de dinţi se încarcă. Acesta nu va mai lumina intermitent şi va rămâne aprins în alb după încărcarea completă a bateriei, care poate dura până la 12 ore.
    Suport de încărcare Sonicare

    Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7428/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7423/01 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7108/01 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7106/01 , HX7101/02 , HX7108/02 , CP0551/01 , CP0552/01 , HX7400/02 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/06 , HX7401/01 , HX7419/01 , HX7411/02 , HX7411/01 , HX7410/02 , HX7408/02 , HX7408/01 , HX7406/02 , HX7406/01 , HX7403/05 , HX7403/01 , HX7101/01 , HX9992/31 , HX9992/42 , HX3792/11 , HX3792/12 , CP0557/01 , CP0469/01 , CP0471/01 , CP0472/01 , CP0473/01 , CP0474/01 , CP0535/01 , CP0541/01 , CP0546/01 , CP0555/01 , CP0558/01 , CP0556/01 , CP0467/01 , HX3601/01 , HX3603/01 , HX9914/54 , HX6857/28 , HX6807/35 , HX6807/51 , HX6807/63 , HX6800/63 , HX9911/88 , HX9917/88 , HX9917/89 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX3689/44 , HX3689/43 , HX9911/79 , HX9992/12 , HX9992/11 , HX9992/02 , HX9997/32 , HX6806/04 , HX9944/13 , HX6352/42 , HX9914/57 , HX9914/55 , HX9911/94 , HX9911/29 , HX9911/23 , HX9911/19 , HX9911/21 , HX9911/09 , HX9911/17 , HX9914/69 , HX9911/27 , HX6313/72 , HX6313/71 , HX9601/03 , HX6850/57 , HX9901/03 , HX9901/13 , HX9901/43 , HX9601/02 , HX6809/35 , HX6830/35 , HX6859/68 , HX6877/68 , HX6870/57 , HX6836/24 , HX6800/28 , HX6232/59 , HX6762/35 , HX6888/89 , HX6888/90 , HX6321/04 , HX6851/53 , HX6800/35 , HX6801/04 , HX6802/35 , HX6803/04 , HX6804/04 , HX6806/03 , HX6807/24 , HX6807/28 , HX6830/53 , HX6848/92 , HX6850/34 , HX6851/34 , HX6857/35 , HX6859/35 , HX6870/34 , HX6877/35 , HX6850/47 , HX6859/29 , HX6856/17 , HX6877/34 , HX6877/29 , HX6877/28 , HX6876/29 , HX6871/47 , HX6851/29 , HX6870/47 , HX6859/34 , HX6830/44 , HX6839/28 , HX6807/04 , HX6212/87 , HX6212/88 , HX6212/90 , HX6212/89 , HX9334/41 , HX9392/39 , HX9954/57 , HX9924/47 , HX9924/17 , HX6232/41 , HX9903/03 , HX9903/13 , HX6972/38 , HX6971/33 , HX6971/59 , HX6322/04 , HX9394/40 , HX9312/04 , HX6912/51 , HX6912/52 , HX9352/30 , HX8923/34 , HX6721/35 , HX8911/01 , HX9112/12 , HX6932/36 , HX9372/04 , HX6732/37 , HX9172/14 , HX9142/32 , HX6921/06 , HX9333/07 , HX9334/34 , HX6511/35 , HX6762/43 , HX9362/67 , HX6712/43 , HX6311/07 , HX6341/07 , HX9182/10 , HX6731/02 , HX9112/02 , HX9352/04 , HX9142/10 , HX6511/33 , HX9382/04 , HX9342/02 , HX9332/04 , HX5350/02 , HX6972/10 , HX6311/02 , HX6942/20 , HX6932/34 , HX6730/33 , HX6781/02 , HX6995/10 , HX6972/34 , HX6986/03 , HX6381/02 , HX6511/50 , HX6511/02 . Faceți clic aici pentru a afișa mai multe numere de produse Faceți clic aici pentru a afișa mai puține numere de produse

    Contactează Philips

    Suntem aici să te ajutăm

    Contactează Philips

    Suntem aici să te ajutăm

    Cauţi altceva?

    Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

    Pagina principală de asistenţă

    CE

    Despre noi

    Asistenţă pentru magazinul online
    Caută comandă
    A.N.P.C.
    A.N.P.C. - SAL
    Soluționarea Litigiilor Online (ODR)
    Despre Philips
    Contactează-ne
    Termeni și Condiții
    Informatii privind condiţiile de legalitate
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Toate drepturile rezervate.

    Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.