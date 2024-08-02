Dacă periuţa de dinţi Sonicare nu porneşte, este puţin probabil ca înlocuirea bateriei să rezolve problema. Poţi trimite o solicitare de garanţie online pentru asistenţă în vederea obţinerii unui dispozitiv de schimb aici sau ne poţi contacta aici. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani.

Bateria reîncărcabilă încorporată poate fi scoasă în vederea eliminării. Instrucţiunile pentru demontarea bateriei sunt disponibile în secţiunea Manuale şi documentaţie pentru produsul tău aici. Dacă nu te simţi confortabil să dezasamblezi partea electronică, îţi recomandăm să soliciţi asistenţă profesională la magazinul local de reciclare sau reparaţii pentru dispozitive electronice.

Îţi recomandăm să nu înlocuieşti pe cont propriu bateria, deoarece astfel poate creşte riscul de incendiu sau alte pericole potenţiale de siguranţă.

Notă: Deschiderea periuţei de dinţi va anula garanţia produsului.