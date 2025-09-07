Periuţa mea de dinţi Sonicare nu vibrează

Dacă periuţa de dinţi nu vibrează sau nu porneşte, sfaturile de depanare de mai jos te pot ajuta să găseşti o soluţie.
Îţi recomandăm să urmezi paşii în ordinea indicată mai jos. După fiecare pas, verifică dacă problema nu a fost rezolvată înainte de a trece la următorul pas.
Reziduurile de pastă de dinţi se pot acumula în jurul butonului de alimentare. Reziduurile determină blocarea butonului de alimentare şi împiedică pornirea acestuia. Îţi recomandăm să cureţi butonul de alimentare şi zona înconjurătoare cu o cârpă umedă.
Este posibil ca o baterie de periuţă de dinţi care nu este complet încărcată să necesite mai multă energie pentru ca periuţa de dinţi să vibreze. Îţi recomandăm să o încarci timp de cel puţin 24 ore. Poţi lăsa periuţa de dinţi pe încărcător pentru a evita repetarea acestui lucru.
Dacă nu ai utilizat periuţa de dinţi timp de o lună sau mai mult, este posibil ca bateria să se fi descărcat. Pune mânerul pe încărcător. Bateria se încarcă, dar poate dura câteva minute până când indicatorul bateriei se aprinde. Îţi recomandăm să încarci periuţa de dinţi timp de cel puţin 24 ore.
Încearcă să foloseşti altă priză pentru a o încărca. O sursă de alimentare defectă conectată la încărcător poate cauza neîncărcarea periuţei de dinţi. În unele ţări, priza de alimentare din baie are o caracteristică de siguranţă care opreşte sursa de alimentare. Asigură-te că priza este alimentată înainte de a încărca periuţa de dinţi.
Dacă periuţa de dinţi porneşte şi indicatorii luminoşi ai bateriei sunt aprinşi, dar nu există vibraţii, periuţa de dinţi se deteriorează intern. Îţi recomandăm să soliciţi online o reparaţie sau înlocuire.
Dacă niciunul dintre aceste sfaturi nu ajută, periuţa de dinţi poate fi deteriorată intern. Îţi recomandăm să ne contactezi .
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:HX6600/42 , HX6500/23 , HX6600/11 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›