Dacă instrucţiunile de mai jos nu ajută, contactează-ne sau fă clic aici pentru a trimite o cerere de garanţie online, astfel încât să te putem ajuta să obţii un dispozitiv de schimb. Toate periuţele de dinţi şi aţa dentară Sonicare sunt însoţite de o garanţie de 2 ani.
Dacă periuţa de dinţi nu se încarcă, sfaturile de depanare de mai jos te pot ajuta să găseşti o soluţie.
Îţi recomandăm să urmezi paşii în ordinea indicată mai jos. După fiecare pas, verifică dacă problema nu a fost rezolvată înainte de a trece la următorul pas.
Încărcătoarele pentru periuţele de dinţi Sonicare sunt diferite şi nu sunt compatibile cu alte modele Sonicare. Îţi recomandăm să încarci periuţa de dinţi folosind încărcătorul original inclus cu aceasta.
Notă: Dacă te afli în China şi ai achiziţionat periuţa de dinţi înainte de 1 septembrie 2024, te rugăm să apelezi la 4008 800 008 pentru asistenţă.
Periuţa de dinţi nu se încarcă atunci când este conectată la priză? Este posibil ca priza să nu funcţioneze. Încearcă să foloseşti altă priză pentru a-l încărca.
Verifică adaptorul sau cablul de încărcare pentru a te asigura că nu sunt deteriorate. Dacă observi orice deteriorare a adaptorului sau a cablului, încetează imediat utilizarea acestuia. Achiziţionează un produs de schimb din magazinul nostru online.
Notă: Dacă te afli în China şi ai achiziţionat periuţa de dinţi înainte de 1 septembrie 2024, te rugăm să apelezi la 4008 800 008 pentru asistenţă.
Dacă utilizezi suport, o bază sau pahar de încărcare, asigură-te că periuţa de dinţi este aşezată central pe încărcător. Periuţa de dinţi va emite două semnale sonore scurte sau indicatorul luminos al bateriei se va aprinde, confirmând că periuţa de dinţi este aşezată corect pe încărcător.
Asigură-te că încărcătorul nu este amplasat pe o suprafaţă metalică sau în apropierea altor încărcătoare, deoarece acest lucru poate cauza interferenţe în timpul încărcării.
Dacă niciunul dintre aceste sfaturi nu ajută, periuţa de dinţi poate fi deteriorată intern. Îţi recomandăm să soliciţi o reparaţie sau o înlocuire a periuţei de dinţi.