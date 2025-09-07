Asistenţă Philips
Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare
În cazul în care capul de periere cade de pe periuţa de dinţi, sfaturile de depanare de mai jos te pot ajuta să găseşti o soluţie.
Îţi recomandăm să urmezi paşii în ordinea indicată mai jos. După fiecare pas, verifică dacă problema nu a fost rezolvată înainte de a trece la următorul pas.
Dacă capul de periere cade de pe mânerul periuţei de dinţi, asigură-te că este ataşat corect capul de periere.
- Ţine capul de periere cu perii orientaţi în aceeaşi direcţie cu butoanele de pe periuţa de dinţi.
- Apasă ferm capul de periere pe periuţă până când simţi un clic uşor.
Un mic spaţiu între capul de periere şi mânerul periuţei de dinţi este normal şi necesar. Capul de periere trebuie să se poată mişca pentru a crea nivelul corect de vibraţii.
Asigură-te că partea inferioară a capului de periere şi zona din jurul axului metalic nu conţin resturi. Îl poţi curăţa cu apă călduţă sau cu o cârpă moale.
Îţi recomandăm să utilizezi capete de periere Philips autentice. Este posibil ca capetele de periere contrafăcute să nu se potrivească şi să cadă.
Dacă niciunul dintre aceste sfaturi nu ajută, periuţa de dinţi poate fi deteriorată intern. Îţi recomandăm să soliciţi o reparaţie sau o înlocuire a periuţei de dinţi.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX6600/42 , HX6600/41 , HX6500/23 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›