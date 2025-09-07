Capul de periere cade de pe periuţa de dinţi Sonicare

Dacă capul de periere cade de pe mânerul periuţei de dinţi, asigură-te că este ataşat corect capul de periere.

Ţine capul de periere cu perii orientaţi în aceeaşi direcţie cu butoanele de pe periuţa de dinţi. Apasă ferm capul de periere pe periuţă până când simţi un clic uşor.

Un mic spaţiu între capul de periere şi mânerul periuţei de dinţi este normal şi necesar. Capul de periere trebuie să se poată mişca pentru a crea nivelul corect de vibraţii.