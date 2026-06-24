ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Pagina principală de asistenţă

Asistenţă Philips

Storcătorul meu Philips nu funcţionează

Dacă storcătorul de fructe Philips nu funcţionează, pot fi mai multe motive. Află cum te putem ajuta.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HR1946/70 , HR1922/21 , HR1945/80 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

Contactează Philips

Ne face plăcere să te ajutăm

Cauţi altceva?

Descoperă toate opţiunile de asistenţă Philips

Pagina principală de asistenţă