Storcătorul meu Philips nu funcţionează

Dacă storcătorul de fructe Philips nu funcţionează, pot fi mai multe motive. Află cum te putem ajuta.
Dacă storcătorul de fructe Philips nu este conectat corespunzător la priză, nu va funcţiona. Te rugăm să te asiguri că este conectat corect la priză.
În cazul în care capacul este montat incorect, storcătorul nu va funcţiona, deoarece funcţia de siguranţă nu este activată corespunzător. Te rugăm să te asiguri de montarea corespunzătoare a capacului.
Dacă braţul de blocare nu este poziţionat sau închis corect, storcătorul nu va funcţiona, deoarece funcţia de siguranţă nu este activată corespunzător. Te rugăm să te asiguri că braţul de blocare este închis corect.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:HR1946/70 , HR1922/21 , HR1945/80 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›