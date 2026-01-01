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Producție oprită
ZA13BX30/00
Tehnologie de vârf Zinc-Aer pentru aparate auditive
Oferă o performanţă de durată pentru aparatele auditive personale
1,4 V
Zinc-aer
În procesul de fabricație este utilizată o tehnologie excelentă pentru a garanta o performanță fiabilă și de lungă durată.
Tehnologie Zinc-air pentru alimentarea aparatelor dvs. auditive
Pentru a facilita recunoașterea celor mai comune dimensiuni de baterii, folosim codificarea prin culori a dimensiunilor bateriilor, în conformitate cu standardele din industrie.
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