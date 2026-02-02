Căutare termeni

      Aspirator cu sac Seria 2000 Aspirator

      XD2152/12

      Dimensiune compactă. Acţiune puternică.

      Puternic, compact și eficient — aspiratorul cu sac Philips Seria 2000 oferă o curățare temeinică pe toate tipurile de pardoseli, cu putere de aspirare reglabilă, depozitare ușoară și un filtru HEPA care captează >99,9 % din praful fin

      Aspirator cu sac Seria 2000 Aspirator

      Dimensiune compactă. Acţiune puternică.

      Design durabil în care poţi avea încredere

      • 800 W
      • Putere de aspirare reglabilă
      • Compact şi uşor
      • Filtru HEPA
      Motorul de 800 W asigură o performanţă puternică

      Motorul de 800 W asigură o performanţă puternică

      Bucură-te de o putere mare de aspirare datorită motorului de 800 W. Acesta îndepărtează eficient praful de pe pardoseli dure și covoare, lăsând casa ta proaspătă și curată.

      Cap de aspirare multifuncţional pentru curăţare excelentă pe diverse pardoseli

      Cap de aspirare multifuncţional pentru curăţare excelentă pe diverse pardoseli

      Ușor de reglat cu o pedală pentru pardoseli dure sau covoare. Designul său etanș asigură un contact strâns cu suprafața, făcând curățarea mai rapidă și mai eficientă.

      Design compact pentru depozitare uşoară

      Design compact pentru depozitare uşoară

      Economisește spațiu valoros de depozitare cu designul compact și ușor. Se poate ascunde ușor în dulapuri și șifoniere și este suficient de ușor pentru a fi ridicat pe un raft.

      Putere de aspirare reglabilă pentru fiecare activitate de curăţare

      Putere de aspirare reglabilă pentru fiecare activitate de curăţare

      Alege puterea potrivită de aspirare pentru fiecare activitate de curăţare şi fiecare suprafaţă din locuinţă.

      Cu raza de acţiune mare de 9 m, ajungi mai departe fără a-l scoate din priză

      Cu raza de acţiune mare de 9 m, ajungi mai departe fără a-l scoate din priză

      Bucură-te de curățare neîntreruptă cu o rază de acțiune de 9 metri de la priză la duză, care poate acoperi mai multe camere și spații mari fără a schimba prizele.

      Sacii ușor de folosit și de lungă durată se potrivesc în camera de praf mare de 3 l

      Sacii ușor de folosit și de lungă durată se potrivesc în camera de praf mare de 3 l

      Camera de praf mare de 3 litri și sacii universali de lungă durată permit o putere optimă de aspirare până când se umplu, plus eliminare etanșă, fără mizerie.

      Accesorii incluse: depozitate comod, mereu la îndemână

      Accesorii incluse: depozitate comod, mereu la îndemână

      Accesoriul pentru spaţii înguste este integrat în aspirator pentru a fi uşor accesibil şi a putea fi folosit oricând ai nevoie.

      Proiectat şi fabricat în Ţările de Jos

      Proiectat şi fabricat în Ţările de Jos

      Fabricat cu precizie și grijă în Olanda, reflectând moștenirea Philips de inovație, calitate și fiabilitate. Înregistrează-te online pentru o garanție gratuită de 2 ani!

      Cap pentru mobilă: cureţi canapele, perne, păr de animale

      Cap pentru mobilă: cureţi canapele, perne, păr de animale

      Duza pentru mobilier de 110 mm este concepută pentru curățarea optimă a mobilierului tapițat precum perne, canapele și fotolii, îndepărtând chiar și părul de animale.

      Perie de covoare SuperTurbo pentru curăţare profundă

      Perie de covoare SuperTurbo pentru curăţare profundă

      Peria de covoare SuperTurbo permite curăţarea profundă a covoarelor, eliminând cu uşurinţă părul şi scamele. Peria rotativă din interiorul capului de aspirare elimină activ particulele mici de praf şi părul de animale, oferind o mai bună performanţă de curăţare.

      Specificaţii tehnice

      • Specificaţie generală

        Culoare
        Gri Piatră
        Nivel de zgomot (putere)
        <77 dB
        Capacitate praf
        3 l
        Rază de acţiune
        12 metri
        Putere de intrare (IEC)
        800 W
        Putere de intrare (max.)
        850 W
        Filtru pentru motor
        Filtru lavabil
        Filtru de evacuare
        Filtru HEPA
        Cuplaj tub
        Conic
        Mâner pentru transport
        Față și Sus
        Tip de tub
        Telescopic metalic din 2 bucăţi
        Tip de roţi
        Plastic
        Depozitare accesorii
        Da
        Tip de sac de praf
        s-bag
        Saci de praf incluşi
        x2
        Lungime cablu
        9 metri

      • Compatibilitate

        Accesorii conexe 1
        CP1349
        Accesorii conexe 2
        Filtru de admisie CP0537
        Accesorii conexe 3
        Filtru de evacuare CP0538
        Accesorii incluse 1
        Duză multifuncțională, Accesoriu 2 în 1 pentru spații înguste, Duză pentru mobilă, Perie turbo

      • Greutate şi dimensiuni

        Dimensiunile produsului (L x l x H)
        411 x 269 x 241  mm
        Greutate produs
        3,74  kg

      • Sustenabilitate

        Ambalaj
        100% materiale reciclate
        Manual de utilizare
        100% hârtie reciclată

      Badge-D2C

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      • *99,9 % colectare a prafului pe pardoseli cu crăpături (IEC62885)

