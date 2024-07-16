Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Aspirare puternică cu PowerCyclone 8
Cap aspirare cu LED pentru podele dure
Max 60 min în eco, 15 min în turbo (2)
Include modulul Aqua pentru mop
2 setări, 2 accesorii şi suport perete
PowerCyclone 8 şi motorul digital PowerBlade funcţionează împreună pentru a genera o viteză mare a fluxului de aer (până la 820 l/min (3)), care este eficientă din punct de vedere energetic. Rezultatul? Preluarea temeinică a prafului şi a murdăriei cu un timp de funcţionare mai mare, în special pe podele dure.
Bucură-te de eficienţă maximă cu capul nostru de aspirare cu LED, care captează până la 99 % din praf şi murdărie la setarea cea mai mare(4). Acesta luminează particule minuscule de praf, luminând exact în unghiul potrivit, astfel încât vei şti exact unde să cureţi. Capul de aspirare este proiectat să se apropie foarte mult de pereţi şi margini, captând particulele de murdărie încăpăţânate. Nu rata niciun fir de praf.
În interiorul dulapurilor, în colţuri sau în spaţiile înalte - Philips seria 3000 poate ajunge. Se transformă într-un aspirator de mână pentru o mai bună portabilitate. Accesoriul pentru spaţii înguste ajută la atingerea unor spaţii înguste. Unealta combinată 2 în 1 se schimbă uşor între o perie moale pentru ştergerea suprafeţelor delicate şi o unealtă lată pentru spaţii înguste pentru a curăţa colţurile dificile.
4.7
din 5
15
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Tajna
16/07/2024
Česká republika
Skvělá výdrž baterie pro úklid všech místností
Vysavač vydrží vysávat až 60 minut, za tu dobu mám všechny podlahy vysáté. Hubice na vysávání svítí a jde vidět každý vlas - šokovalo mě, kolik prachu a chlupů se vždy nahromadí v rozích místnosti. Modul pro vytírání a vysávání se nacvakne, doplní vodou (dávám i čisticí prostředek) a nasadí se na něj hadřík na suchý zip. Pak už vysavač vysává a vytírá najednou. Na běžné znečištění podlahy včetně vylitých nápojů to bohatě stačí. Tyč vysavače se dá zkrátit na výkonný ruční vysavač a vysát, co je třeba.
Avantaje
Celý byt vysaje a vytře na jedno nabití
Dezavantaje
Velmi dlouhé vlasy se občas zamotají do kartáče
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Barb1234!!
21/02/2024
Česká republika
Super!
Lehký a praktický vysavač. Hlavní výhodou je, že je bezdrátový, takže vám při práci nezavazí žádné kabely. Navíc jsou skvělým pomocníkem LED světla, díky kterým uvidíte při uklízení i na sebemenší prach. Akorát mu chybí menší nástavec na rohy. Jinak ale naprosto splnil má očekávání a skvěle se s ním vysává.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Series 3000 XC3131/01 Bezdrátový vysavač Aqua
Веселий
08/03/2024
Україна
Пилосос дуже сильний
Крутий пилосос . Виконує всі функції по прибиранню будинку
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3131/01 Бездротовий пилосос Aqua
(1) Mod Normal, numai aspirator portabil
(2) Mod Normal, numai portabil/mod Turbo, numai portabil
(3) În modul Turbo
(4) Pe podele dure, în modul Turbo
(5) Mod Normal, numai portabil/mod Turbo, numai portabil
(6) Dimensiune particule >0,5 μm
(7) Pe pardoseli dure cu cap pentru aspirare uscată
(8) Mod Turbo, numai aspirator portabil