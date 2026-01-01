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Producție oprită
WP3961
Pure Taste
Filtrul Pure Taste îndepărtează clorul, mirosurile şi gusturile neplăcute şi o mare parte din depunerile din apa de la robinet, asigurând o apă mai curată şi mai gustoasă pentru băut, gătit şi spălatul fructelor şi a legumelor. În plus, carbonul activ cu strat de argint previne dezvoltarea bacteriilor în filtru, care vă oferă siguranţă suplimentară pentru apa dvs.
Acest purificator de apă compact are un debit maxim de 2 litri pe minut, nediminuând cu nimic debitul normal al apei nefiltrate. Prin simpla rotire a pârghiei de selectare a apei, aveţi posibilitatea să alegeţi între jet sau pulverizare de apă nefiltrată şi pulverizare de apă filtrată.
Mecanismul de schimbare a filtrului avansat Quick Twist face ca schimbarea filtrului să fie rapidă, uşoară şi sigură, aducând sens şi simplitate purificatorului dvs. de apă.
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