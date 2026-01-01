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  • Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
  • Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
  • Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
  • Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
  • Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
  • Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
  • Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
  • Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
  • Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
  • Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă

Producție oprită

Filtru de schimb pentru purificator la robinet

WP3961

Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă
Îmbunătăţeşte gustul apei potabile şi apei pentru gătit, eliminând clorul şi alte impurităţi cu un sistem de carbon activ cu strat de argint.
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Filtru Pure Taste

Apă cu gust mai bun, obţinută cu uşurinţă

  • Pure Taste

Filtru Pure Taste pentru apă mai curată şi mai gustoasă

Filtrul Pure Taste îndepărtează clorul, mirosurile şi gusturile neplăcute şi o mare parte din depunerile din apa de la robinet, asigurând o apă mai curată şi mai gustoasă pentru băut, gătit şi spălatul fructelor şi a legumelor. În plus, carbonul activ cu strat de argint previne dezvoltarea bacteriilor în filtru, care vă oferă siguranţă suplimentară pentru apa dvs.

Hi-Flow cu debit maxim de 2 litri pe minut

Acest purificator de apă compact are un debit maxim de 2 litri pe minut, nediminuând cu nimic debitul normal al apei nefiltrate. Prin simpla rotire a pârghiei de selectare a apei, aveţi posibilitatea să alegeţi între jet sau pulverizare de apă nefiltrată şi pulverizare de apă filtrată.

Mecanism Quick Twist avansat pentru înlocuirea uşoară a filtrului

Mecanismul de schimbare a filtrului avansat Quick Twist face ca schimbarea filtrului să fie rapidă, uşoară şi sigură, aducând sens şi simplitate purificatorului dvs. de apă.

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