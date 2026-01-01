Hi-Flow cu debit maxim de 2 litri pe minut

Acest purificator de apă compact are un debit maxim de 2 litri pe minut, nediminuând cu nimic debitul normal al apei nefiltrate. Prin simpla rotire a pârghiei de selectare a apei, aveţi posibilitatea să alegeţi între jet sau pulverizare de apă nefiltrată şi pulverizare de apă filtrată.