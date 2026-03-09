TAZ2500/10
Redă casete şi orice altceva
Eşti pregătit(ă) pentru revenirea casetelor? Acest dispozitiv portabil include atât un casetorfon pentru redarea casetelor, cât şi un CD player. Ai şi radio DAB+/FM cu recepţie clară, streaming Bluetooth® stabil, redare prin USB şi un port cu intrare audio pentru alte dispozitive.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Radio CD
total
recurring payment
În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.
Indiferent dacă e prima oară că asculţi CD-uri fizice sau le redescoperi, acest CD player cu încărcare superioară este o alegere excelentă pentru audiţia ocazională. Poate citi orice format de CD iar mânerul de transport facilitează deplasarea. Conectează-l pur şi simplu la o priză c.a. sau introdu şase baterii* (de tip R14 C) şi ia-l cu tine afară.
Când vrei să te bucuri de sursa muzicală care există de mai mult timp decât CD‑urile, tunerul digital îţi permite să găseşti cu uşurinţă posturi de radio DAB+ sau FM pe placul tău. Poţi seta până la 20 de presetări DAB+ şi 20 FM pentru posturile pe care le asculţi frecvent.
Doreşti să foloseşti acest CD player ca boxă portabilă? Conectivitatea Bluetooth® îţi permite să redai sunetul direct pe player de pe un dispozitiv smart compatibil, iar Dynamic Bass Boost îţi pune în valoare liniile de bas preferate.
Playerul de casete cu încărcare frontală îţi oferă încă o modalitate de a asculta muzică. Fie că ai păstrat casetele cu mixuri de-a lungul anilor sau asculţi casete pentru prima dată, introdu caseta, apasă play şi lasă muzica să curgă.
Pentru flexibilitate completă, există, de asemenea, un port USB care îţi permite să conectezi o unitate flash pentru a te bucura de colecţia de muzică digitală. Sau utilizează portul de intrare audio pentru a conecta un pick-up şi a reda unele înregistrări.
Dacă îţi place să adormi cu muzică, o carte audio sau radioul pe fundal, poţi seta temporizatorul de oprire la 120, 90, 60, 30 sau 15 minute. CD playerul va intra în modul standby după expirarea acestui timp.
Sunet
Difuzoare
Conectivitate
Tuner/Recepţie/Transmisie
Confort
Alimentare
Accesorii
Design
Dimensiuni
Redare audio
Compatibilitate
Sustenabilitate
