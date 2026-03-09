    • Redă casete şi orice altceva Redă casete şi orice altceva Redă casete şi orice altceva

      Radio CD

      TAZ2200/10

      Clasificare generală / 5
      • Recenzii Recenzii Recenzii

      Redă casete şi orice altceva

      Eşti pregătit(ă) pentru revenirea casetelor? Acest dispozitiv portabil include atât un player pentru redarea casetelor, cât şi un CD player. Ai şi radio FM cu recepţie clară, streaming Bluetooth® stabil, redare prin USB şi un port cu intrare audio pentru alte dispozitive.

      Vezi toate beneficiile

      Radio CD

      Redă casete şi orice altceva

      • CD player cu mai multe surse
      • CD-uri, radio FM, USB
      • Bluetooth® 6.0, intrare audio
      • Player pentru redarea casetelor integrat
      Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

      Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

      În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.

      CD player portabil în stil boombox

      Indiferent dacă e prima oară că asculţi CD-uri fizice sau le redescoperi, acest CD player cu încărcare superioară este o alegere excelentă pentru audiţia ocazională. Poate citi orice format de CD iar mânerul de transport facilitează deplasarea. Conectează-l pur şi simplu la o priză c.a. sau introdu şase baterii* (de tip R14 C) şi ia-l cu tine afară.

      Radio FM digital cu până la 20 de posturi presetate

      Când vrei să te bucuri de sursa muzicală care există de mai mult timp decât CD‑urile, tunerul digital FM îţi permite să găseşti cu uşurinţă emisiuni de radio pe placul tău. Poţi seta până la 20 de presetări pentru posturile pe care le asculţi frecvent.

      Redare wireless uşoară prin Bluetooth®

      Doreşti să foloseşti acest CD player ca boxă portabilă? Conectivitatea Bluetooth® îţi permite să redai sunetul direct pe player de pe un dispozitiv smart compatibil, iar Dynamic Bass Boost îţi pune în valoare liniile de bas preferate.

      Player pentru redarea casetelor

      Playerul de casete cu încărcare frontală îţi oferă încă o modalitate de a asculta muzică. Fie că ai păstrat casetele cu mixuri de-a lungul anilor sau asculţi casete pentru prima dată, introdu caseta, apasă play şi lasă muzica să curgă.

      Conectează-te la alte surse prin portul USB şi intrarea audio

      Pentru flexibilitate completă, există, de asemenea, un port USB care îţi permite să conectezi o unitate flash pentru a te bucura de colecţia de muzică digitală. Sau utilizează portul de intrare audio pentru a conecta un pick-up şi a reda unele înregistrări.

      Temporizator de oprire integrat

      Dacă îţi place să adormi cu muzică, o carte audio sau radioul pe fundal, poţi seta temporizatorul de oprire la 120, 90, 60, 30 sau 15 minute. CD playerul va intra în modul standby după expirarea acestui timp.

      Specificaţii tehnice

      • Sunet

        Putere de ieşire (RMS)
        3 W
        Îmbunătăţirea sunetului
        Dynamic Bass Boost
        Sistem audio
        Stereo
        Diametru difuzor
        2,5"
        Controlul volumului
        sus/jos

      • Difuzoare

        Difuzoare încorporate
        2

      • Conectivitate

        USB
        Type-A (redare)
        Profiluri Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        Intrare audio (3,5 mm)
        Da
        Versiune Bluetooth
        6,0

      • Tuner/Recepţie/Transmisie

        Antenă
        Antenă FM
        Reglare automată digitală
        Da
        Benzi tuner
        • FM mono
        • stereo FM
        Presetări de posturi
        20
        RDS
        Nu
        Tip antenă
        Telescopic

      • Confort

        Tip ecran
        LCD
        Culoare iluminare din spate
        Alb
        Temporizator de standby
        Da

      • Alimentare

        Tip baterie
        LR14
        Tensiune baterie
        1.5  V
        Sursă de alimentare reţea
        100 V-240 V, 50/60 Hz
        Consum în standby
        <0,8 W (cu afişaj ceas)
        Număr de baterii
        6*
        Tip alimentare
        c.a.; baterii*

      • Accesorii

        Ghid de iniţiere rapidă
        Da
        Cablu de alimentare
        Da
        Garanţie
        • Certificat de garanţie
        • Fişa de securitate

      • Design

        Culoare
        Negru

      • Dimensiuni

        Adâncime ambalaj
        159  mm
        Adâncime produs
        245  mm
        Greutate cu ambalaj inclus
        2,2  kg
        Înălţime ambalaj
        278  mm
        Lăţime ambalaj
        370  mm
        Lăţime produs
        285  mm
        Înălţime produs
        125  mm
        Greutate produs
        1,35  kg

      • Redare audio

        Cassette Deck Technology
        Mecanic
        Moduri redare disc
        • Derulare înainte/înapoi
        • Căutare melodie următoare/anterioară
        • Repetare/Redare aleatorie/Programare
        Medii de redare
        • CD
        • CD-R
        • CD-RW
        Număr de casetofoane
        1
        Moduri USB Direct
        • Redare/Pauză
        • Piesă anterioară/Piesă următoare
        • Derulare rapidă înapoi/Derulare rapidă înainte
        • Stop
        • Repetare
        • Redare aleatorie
        • Redare program
        Tip încărcător
        Tabel de pagini
        melodii programabile
        20
        Mod Bluetooth
        • Redare/Pauză
        • Piesă anterioară/Piesă următoare

      • Compatibilitate

        Control prin aplicaţie pe smartphone/tabletă
        Nu

      • Sustenabilitate

        Carcasă din plastic
        Conţine 85% acrilonitril butadien stiren (ABS) certificat GRS TE-00132492

      Obţine asistenţă pentru acest produs

      Găseşte sfaturi despre produse, întrebări frecvente, manuale de utilizare şi informaţii privind siguranţa şi conformitatea.

      • Acest produs are compartiment pentru baterii, dar bateriile nu sunt incluse. Te rugăm să le achiziţionezi separat.

