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Producție oprită

Boxă wireless pentru acasă

TAW6205/10

2.4

| (5) Recenzii

Toate sunetele. În orice cameră.

Această boxă wireless este excelentă în mod autonom şi chiar mai bună într-o configuraţie. Conecteaz-o la televizor sau la alte boxe pentru sunet excelent în mai multe camere. Asociaz-o pentru sunet stereo. Sau intensifică efectele Ambilight ale televizorului Philips, conectând boxa la acesta.

Vezi toate beneficiile

Toate sunetele. În orice cameră.

  • Wi-Fi. Sunet în mai multe camere

  • Compatibil cu DTS Play-Fi

  • Se conectează la asistenţi vocali

  • LED încorporat

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Totul e aici

Indiferent dacă faci streaming direct de pe Spotify sau accesezi albume de înaltă rezoluţie pe Tidal prin aplicaţia Play-Fi, această boxă transmite totul. De la liste de melodii pentru o petrecere acasă la podcasturi la birou, tot ceea ce îţi place va suna mai bogat, mai profund şi mai clar.

Configuraţie pentru mai multe camere prin aplicaţia Philips Sound sau Play-Fi

Alimentată la priză. Dimensiuni: 115 x 212 x 116 mm

Specificaţii tehnice

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2.4

din 5

5

Recenzii

3
2

24/11/2020

Polska

Polska

Głośnik

Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam

Avantaje

Funkcje

Dezavantaje

Brak

Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data utilizării 2019-10-24

Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data utilizării 2019-10-24

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Avantaje

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Dezavantaje

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Data utilizării 2022-01-16

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Data utilizării 2022-01-16

08/02/2023

Polska

Polska

Najgorszy produkt ever

Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający

Avantaje

Brak

Dezavantaje

Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach

Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data utilizării 2022-01-08

Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data utilizării 2022-01-08

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