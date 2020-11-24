Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
TAW6205/10
Toate sunetele. În orice cameră.
Această boxă wireless este excelentă în mod autonom şi chiar mai bună într-o configuraţie. Conecteaz-o la televizor sau la alte boxe pentru sunet excelent în mai multe camere. Asociaz-o pentru sunet stereo. Sau intensifică efectele Ambilight ale televizorului Philips, conectând boxa la acesta.
Wi-Fi. Sunet în mai multe camere
Compatibil cu DTS Play-Fi
Se conectează la asistenţi vocali
LED încorporat
Indiferent dacă faci streaming direct de pe Spotify sau accesezi albume de înaltă rezoluţie pe Tidal prin aplicaţia Play-Fi, această boxă transmite totul. De la liste de melodii pentru o petrecere acasă la podcasturi la birou, tot ceea ce îţi place va suna mai bogat, mai profund şi mai clar.
2.4
din 5
5
Recenzii
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Avantaje
Funkcje
Dezavantaje
Brak
Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data utilizării 2019-10-24
Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data utilizării 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Avantaje
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Dezavantaje
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Data utilizării 2022-01-16
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Data utilizării 2022-01-16
Basia kutasia
08/02/2023
Polska
Najgorszy produkt ever
Tak hak w tytule - glosnik NAJGORSZY. Już raz na reklamacji wylądował. Sparowanie graniczy z cudem, następnie go rozpakowuje. Bluetooth NIE DZIAŁA. Działał tydzień i teraz żadne inne urządzenie go nie widzi. Sprzęt jest wadliwy, niedziałający
Avantaje
Brak
Dezavantaje
Niedziałający Bluetooth, software i połączenie z aplikacją - archaizm, kompletnie nieuzasadnione miganie światełek znikąd i w najmniej oczekiwanych momentach
Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data utilizării 2022-01-08
Acest review a fost făcut pentru TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data utilizării 2022-01-08