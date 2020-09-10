ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Imagine primară
  • Fotografie produs faţă
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie beneficiu emoţional
  • Imagine primară

Producție oprită

Radio original

TAVS700/10

5

| (7) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Stil emblematic

Stilul autentic al anilor ’50 se îmbină cu performanţele moderne în acest radio cu Bluetooth cu alimentare de la priză. Cu o carcasă din lemn, cadrane din cupru şi afişaj cu intensitate variabilă, este punctul de atracţie în orice cameră. Tunerul radio digital oferă recepţie clară.

Vezi toate beneficiile

Stil emblematic

  • Bluetooth®

  • Putere de ieşire de 20 W

Grila din plasă în tonuri de cupru permite sunetului să curgă

Grila din plasă în tonuri de cupru permite sunetului să curgă

Carcasă din lemn vintage. Detalii din perioada anilor ’50

Acest radio cu Bluetooth aduce un omagiu radioului de masă clasic Philips Philetta 254. Carcasa din lemn vintage este plină de farmec. Detaliile specifice anilor ’50 de pe butoanele duble de comandă şi grila difuzoarelor te vor duce înapoi în epoca în care jazzul şi rock and rollul conduceau topurile muzicale.

Greutate 2,55 kg

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

5.0

din 5

7

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

10/09/2020

România

România

Splendid

Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.

Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Radio original

Data utilizării 2019-08-10

Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Radio original

Data utilizării 2019-08-10

12/01/2021

Україна

Україна

Вінтаж з сучасними функціоналом

Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!

Avantaje

Вінтаж, якість, сучасний функціонал

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Оригінальне радіо

Data utilizării 2019-12-12

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Оригінальне радіо

Data utilizării 2019-12-12

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Avantaje

Dizajn kvaliteta zvuk

Dezavantaje

Ništa

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Originalni radio

Data utilizării 2020-08-25

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Originalni radio

Data utilizării 2020-08-25

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Aş dori să primesc comunicări promoţionale – pe baza preferinţelor şi comportamentului meu – despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips. Mă pot dezabona oricând cu uşurinţă!

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips