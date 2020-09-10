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Producție oprită
Stil emblematic
Stilul autentic al anilor ’50 se îmbină cu performanţele moderne în acest radio cu Bluetooth cu alimentare de la priză. Cu o carcasă din lemn, cadrane din cupru şi afişaj cu intensitate variabilă, este punctul de atracţie în orice cameră. Tunerul radio digital oferă recepţie clară.
Bluetooth®
Putere de ieşire de 20 W
Grila din plasă în tonuri de cupru permite sunetului să curgă
Acest radio cu Bluetooth aduce un omagiu radioului de masă clasic Philips Philetta 254. Carcasa din lemn vintage este plină de farmec. Detaliile specifice anilor ’50 de pe butoanele duble de comandă şi grila difuzoarelor te vor duce înapoi în epoca în care jazzul şi rock and rollul conduceau topurile muzicale.
5.0
din 5
7
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Bazzy
10/09/2020
România
Splendid
Dacă vrei să ascuți Spotify pe o boxă cu două difuzoare de calitate și dacă ai nostalgia anilor '50, când CBC difuza Glenn Gould ca și cum ar fi fost un star rock, atunci merită să încerci achiziția. Pro Aspectul retro, calitatea sunetului, bass-ul profund Contra Lipsa unui print cu instrucțiuni complete. Poate fi totuși downloadat în format PDF de pe site-ul producătorului.
Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Radio original
Data utilizării 2019-08-10
Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Radio original
Data utilizării 2019-08-10
VH68
12/01/2021
Україна
Вінтаж з сучасними функціоналом
Якщо ви любите теплі, якісні вінтажні речі з сучасним функціоналом - ця штучка для вас!
Avantaje
Вінтаж, якість, сучасний функціонал
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Оригінальне радіо
Data utilizării 2019-12-12
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Оригінальне радіо
Data utilizării 2019-12-12
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Avantaje
Dizajn kvaliteta zvuk
Dezavantaje
Ništa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Originalni radio
Data utilizării 2020-08-25
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAVS700 Originalni radio
Data utilizării 2020-08-25