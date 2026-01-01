Pick-up cu transmisie prin curea și 2 viteze. Componente de înaltă calitate

De la comorile descoperite prin lăzile cu discuri până la cele mai prețioase ediții limitate, poți reda discuri de vinil la 33 1/3 sau 45 rpm pe platanul din aluminiu turnat sub presiune. Brațul din aluminiu cu contragreutate și acul Audio-Technica înlocuibil urmăresc perfect canelurile, iar oprirea automată împiedică discurile să continue să se rotească după încheierea redării.