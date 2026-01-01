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  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
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  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro
  • Stevie Pro

Noutăţi

RetroPick-up cu Bluetooth®

TAV5000/10

Stevie Pro

Lasă muzica să-și facă magia cu pick-up-ul retro cu Bluetooth® și difuzoare bidirecționale încorporate. Stevie Pro oferă un sunet stereo mai puternic, mai clar și mai spațios pentru discurile pe care le redai și piesele pe care le redai în flux.

Vezi toate beneficiile

Stevie Pro

  • Design retro, sunet modern

  • Pick-up cu 2 viteze

  • Bluetooth® 6.0

  • Boxe bass-reflex cu 2 căi

Aspect de atunci, sunet de acum

Poate că arată ca pick-up-ul unchiului tău, dar sunetul său bogat și cald și funcționalitatea modernă îl aduc în prezent. Designul all-in-one se potrivește perfect pe birouri și bufete și, în plus, beneficiezi de confortul oferit de Bluetooth® și de aplicația noastră însoțitoare practică pentru discurile tale de vinil.

Sunet stereo mai bogat și mai profund. Boxe bass-reflex cu 2 căi

Stevie Pro știe cum să pună atmosfera în mișcare. Boxele bass-reflex încorporate, cu 2 căi, umplu încăperea cu înalte ample, medii expresive și un bas profund și puternic. Dinamica este precisă, scena sonoră este largă, iar puterea este suficientă pentru a umple o cameră mică.

Pick-up cu transmisie prin curea și 2 viteze. Componente de înaltă calitate

De la comorile descoperite prin lăzile cu discuri până la cele mai prețioase ediții limitate, poți reda discuri de vinil la 33 1/3 sau 45 rpm pe platanul din aluminiu turnat sub presiune. Brațul din aluminiu cu contragreutate și acul Audio-Technica înlocuibil urmăresc perfect canelurile, iar oprirea automată împiedică discurile să continue să se rotească după încheierea redării.

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Referințe

  1. Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și siglele Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth SIG, Inc.