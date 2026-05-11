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TAV2000FB/00
Design clasic, sunet modern
Acord digital FM
Bluetooth® 5.4
Baterie înlocuibilă de către utilizator
Vino pentru designul clasic, rămâi pentru sunetul cald. Acest radio portabil readuce în valoare designul rotunjit şi butonul de volum tactil al radiourilor din anii 1950, adăugând un strop de sunet cald, surprinzător de puternic, de la difuzorul său de 2,5" pentru toată gama de frecvenţe. Este amestecul perfect între tradiţie şi inovaţie.
Muzică, ştiri, teatru sau sport? Indiferent ce îţi place să asculţi, acest radio FM îţi oferă o recepţie de o claritate excepţională, datorită antenei sale telescopice. Reglarea digitală face ca posturile să fie foarte uşor de găsit - în plus, poţi stoca 20 de presetări şi poţi aloca cele două favorite butoanelor de acces rapid marcate cu 1 şi 2 pe partea frontală a radioului.
Acest radio cu aspect clasic face mai mult decât radio. Conectivitatea Bluetooth® 5-4 îţi permite să redai podcasturi, liste de redare şi multe altele de pe dispozitivul tău inteligent la radio. Te vei bucura de o conexiune stabilă cu sunet de înaltă calitate, chiar dacă lista ta de redare este redată de pe telefonul pe care l-ai lăsat în cealaltă cameră.
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