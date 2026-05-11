Bluetooth® 5.4 pentru o conexiune stabilă, cu rază lungă de acţiune

Acest radio cu aspect clasic face mai mult decât radio. Conectivitatea Bluetooth® 5-4 îţi permite să redai podcasturi, liste de redare şi multe altele de pe dispozitivul tău inteligent la radio. Te vei bucura de o conexiune stabilă cu sunet de înaltă calitate, chiar dacă lista ta de redare este redată de pe telefonul pe care l-ai lăsat în cealaltă cameră.