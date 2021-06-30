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Producție oprită
TAUT102BK/00
Difuzoare de 6 mm/design închis
Bluetooth®
Negru
Beneficiezi de o durată de redare de până la 3 ore la o singură încărcare. Dacă pleci la drum cu un toc încărcat complet, beneficiezi de încă 9 ore la mai multe încărcări. Doar introdu căştile în toc de fiecare dată când trebuie încărcate. O încărcare completă durează 2 ore.
Graţie designului comod şi uşor, poţi reda sunetul în confort real.
Difuzoarele acustice din neodim de 6 mm îţi oferă sunet excelent şi bas puternic. Tubul acustic de formă ovală maximizează izolarea pasivă a zgomotului. Modul mono îţi dă posibilitatea de a lăsa o ureche descoperită când vrei să rămâi la curent cu ce se întâmplă în jur.
4.6
din 5
28
Recenzii
87%
recomandă acest produs
Zakor
30/06/2021
Polska
10/10
Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.
Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
frog336
24/11/2020
Polska
super jakość
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Avantaje
jakość dźwieku, cena
Dezavantaje
brak
Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Domcio8
24/11/2020
Polska
Idealne
Do tej pory miałem problem z wypadającymi słuchawkami z uszu. Tutaj tego problemu nie ma, do tego są bardzo wygodne i grają na prawdę super. Bezproblemowo łączą się z telefonem, a cena jak za tego typu słuchawki całkiem ok, szczerze polecam.
Avantaje
Wygodne, dobra jakość dźwięku.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe