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Producție oprită

Căşti wireless

TAUT102BK/00

4.6
| (28) Recenzii | 87% recomandă acest produs
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Ascultă-ţi muzica în mod confortabil. Aceste căşti intraauriculare oferă libertate fără fir veritabilă şi un design mic al elementelor auriculare care se fixează în siguranţă. Beneficiezi de o durată de redare de până la 12 ore cu carcasa mică de încărcare, care încape perfect în buzunare şi genţi.
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  • Difuzoare de 6 mm/design închis

  • Bluetooth®

  • Negru

Cu tocul de încărcare obţii până la 12 ore de redare

Beneficiezi de o durată de redare de până la 3 ore la o singură încărcare. Dacă pleci la drum cu un toc încărcat complet, beneficiezi de încă 9 ore la mai multe încărcări. Doar introdu căştile în toc de fiecare dată când trebuie încărcate. O încărcare completă durează 2 ore.

Design mic al elementelor auriculare.

Graţie designului comod şi uşor, poţi reda sunetul în confort real.

Difuzoare acustice din neodim de 6 mm. Sunet excelent, bas puternic

Difuzoarele acustice din neodim de 6 mm îţi oferă sunet excelent şi bas puternic. Tubul acustic de formă ovală maximizează izolarea pasivă a zgomotului. Modul mono îţi dă posibilitatea de a lăsa o ureche descoperită când vrei să rămâi la curent cu ce se întâmplă în jur.

Specificaţii tehnice

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4.6

din 5

28

Recenzii

87%

recomandă acest produs

3

30/06/2021

Polska

Polska

10/10

Słuchawki spodobały mi się od samego początku, oczywiście nie wiedziałem jak grają, ale i jakością dźwięku spokojnie się obroniły. Zgrabne jak ktoś już napisał. Nadają się do muzyki oraz do filmow czy gry na konsoli. No ja jestem zadowolony.

Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

super jakość

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Avantaje

jakość dźwieku, cena

Dezavantaje

brak

Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

24/11/2020

Polska

Polska

Idealne

Do tej pory miałem problem z wypadającymi słuchawkami z uszu. Tutaj tego problemu nie ma, do tego są bardzo wygodne i grają na prawdę super. Bezproblemowo łączą się z telefonem, a cena jak za tego typu słuchawki całkiem ok, szczerze polecam.

Avantaje

Wygodne, dobra jakość dźwięku.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAUT102BK Słuchawki bezprzewodowe

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