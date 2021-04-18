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Producție oprită

3000 seriesCăşti wireless cu microfon

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Libertate wireless
Casca intraauriculară Bluetooth Upbeat compactă oferă sunet puternic cu până la 7 ore de divertisment muzical wireless. Soluţie portabilă pentru convenabilitate.
Vezi toate beneficiile

Sunet puternic.

Libertate wireless

  • Difuzoare de 6 mm/design închis

  • Intraauriculare

  • Durată de redare de 7 ore

Confort şi izolare pasivă a zgomotului

Tehnologie de încărcare rapidă

Tehnologia de încărcare rapidă îţi oferă un plus rapid de energie când bateria are un nivel redus. Doar 15 minute de încărcare îţi asigură 90 de minute de redare.

Căştile magnetice asigură o depozitare simplă şi uşoară

Căştile tale intraauriculare sunt prevăzute cu difuzoare intraauriculare magnetice, cu caneluri, care asigură în mod inteligent o depozitare simplă şi uşoară. Magneţii sunt integraţi în partea din spate a fiecărei căşti, astfel încât acestea să rămână lipite una de cealaltă, fără a se încurca şi fără complicaţii sau dezordine. Nu trebuie decât să le lipeşti părţile din spate, să le înfăşori cu ajutorul cablului plat anti-încurcare şi să le pui în geantă, ştiind că le vei putea scoate uşor oricând.

Specificaţii tehnice

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4.7

din 5

18

Recenzii

100%

recomandă acest produs

3
1

18/04/2021

România

România

Excelent

Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!

Avantaje

sunet bun, bas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

24/11/2020

Polska

Polska

Udany zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Avantaje

jakość, cena

Dezavantaje

brak

Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

24/04/2020

Polska

Polska

Angajat Philips

Dobry zakup

[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.

Avantaje

brze się je nosi

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem

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