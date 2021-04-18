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Producție oprită
TAUN102BK/00
Difuzoare de 6 mm/design închis
Intraauriculare
Durată de redare de 7 ore
Tehnologia de încărcare rapidă îţi oferă un plus rapid de energie când bateria are un nivel redus. Doar 15 minute de încărcare îţi asigură 90 de minute de redare.
Căştile tale intraauriculare sunt prevăzute cu difuzoare intraauriculare magnetice, cu caneluri, care asigură în mod inteligent o depozitare simplă şi uşoară. Magneţii sunt integraţi în partea din spate a fiecărei căşti, astfel încât acestea să rămână lipite una de cealaltă, fără a se încurca şi fără complicaţii sau dezordine. Nu trebuie decât să le lipeşti părţile din spate, să le înfăşori cu ajutorul cablului plat anti-încurcare şi să le pui în geantă, ştiind că le vei putea scoate uşor oricând.
4.7
din 5
18
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Adi.G.
18/04/2021
România
Excelent
Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!
Avantaje
sunet bun, bas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon
frog336
24/11/2020
Polska
Udany zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Avantaje
jakość, cena
Dezavantaje
brak
Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
hubud92
24/04/2020
Polska
Angajat Philips
Dobry zakup
[Employee of philipsglobal] Poprzednie słuchawki miałem na kablu i co chwila wypadały mi z uszu. Te trzymają się bardzo dobrze i długo wytrzymują na baterii. Cena adekwatna do jakości.
Avantaje
brze się je nosi
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 3000 series TAUN102BK Bezprzewodowe słuchawki z mikrofonem