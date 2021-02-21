ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul
  • Adoră sunetul. Adoră aspectul

Producție oprită

8000 seriesCăşti true wireless intraauriculare

TAT8505BK/00

4.3
| (6) Recenzii | 100% recomandă acest produs

1 premiu

Adoră sunetul. Adoră aspectul
Scufundă-te în sunete bogate, detaliate sau fii la curent cu lumea care te înconjoară. Aceste căşti True Wireless rafinate dispun de anularea activă a zgomotului şi de modul Conştientizare, pentru control asupra a ceea ce auzi. Designul circular sofisticat reprezintă o declaraţie.
Vezi toate beneficiile

Adoră sunetul. Adoră aspectul

  • Difuzoare de 13 mm/design închis

  • Bluetooth®

  • Negru

Anulare activă hibridă a zgomotului. Concentrează-te acolo unde doreşti

Anulare activă hibridă a zgomotului. Concentrează-te acolo unde doreşti

Atunci când melodia merită întreaga ta atenţie, aceste adevărate căşti wireless îţi permit să te cufunzi fără distrageri. Un microfon exterior se combină cu unul interior pentru a filtra zgomotul extern. Modul Conştientizare te lasă să revii la lume atunci când este necesar.

Sunet detaliat, expansiv, cu bas bogat şi puternic

Sunet detaliat, expansiv, cu bas bogat şi puternic

Difuzoarele de 13 mm perfect reglate asigură bas puternic şi claritate captivantă pentru fiecare piesă. Dacă scoţi un element intraauricular, muzica se întrerupe. Pune înapoi elementul intraauricular, iar muzica reîncepe.

Toc de încărcare. Obţii până la 24 de ore de redare

Toc de încărcare. Obţii până la 24 de ore de redare

Carcasa de încărcare poate fi încărcată wireless sau prin intermediul USB-C. O carcasă complet încărcată îţi oferă un timp suplimentar de redare de 18 ore. Căştile vor reda timp de 6 ore dintr-o singură încărcare (5 ore cu ANC). Încarcă-le timp de 15 minute, pentru a obţine 1 oră suplimentară.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Premii

  • Award image AWARD-1679621

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.3

din 5

6

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2

21/02/2021

Slovenija

Slovenija

Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti

Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

29/01/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična redukcija šumov, super zvok

Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.

Avantaje

Vse

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

26/01/2021

Slovenija

Slovenija

Super zadeva.

Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips