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Producție oprită
Difuzoare de 13 mm/design închis
Bluetooth®
Negru
Atunci când melodia merită întreaga ta atenţie, aceste adevărate căşti wireless îţi permit să te cufunzi fără distrageri. Un microfon exterior se combină cu unul interior pentru a filtra zgomotul extern. Modul Conştientizare te lasă să revii la lume atunci când este necesar.
Difuzoarele de 13 mm perfect reglate asigură bas puternic şi claritate captivantă pentru fiecare piesă. Dacă scoţi un element intraauricular, muzica se întrerupe. Pune înapoi elementul intraauricular, iar muzica reîncepe.
Carcasa de încărcare poate fi încărcată wireless sau prin intermediul USB-C. O carcasă complet încărcată îţi oferă un timp suplimentar de redare de 18 ore. Căştile vor reda timp de 6 ore dintr-o singură încărcare (5 ore cu ANC). Încarcă-le timp de 15 minute, pentru a obţine 1 oră suplimentară.
Premii
4.3
din 5
6
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Davorin
21/02/2021
Slovenija
Zelo dobre brezžične slušalke za vse priložnosti
Slušalke se zelo dobro prilegajo ušesu, zvok je zelo dober (zelo malo ali skoraj nič šumov), batarija pa drži dolgo. Slušalke z zelo dobrim razmerjem med tem kaj plačaš in kaj dobiš.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Rebeka33
29/01/2021
Slovenija
Odlična redukcija šumov, super zvok
Preprosto vrhunske slušalke. Lepo se prilegajo, imajo presenetljivo zvok in več kot odlično reducirajo moteče zvoke iz okolice. Uživam v poslušanju svoje glasbe. Baterija drži dolgo in jih sploh ne rabim pogosto polnit.
Avantaje
Vse
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
FranceP
26/01/2021
Slovenija
Super zadeva.
Predvsem mi je všeč, kako si lahko preko aplikacije nastaviš zvok po svoji želji. So zelo kompaktne in se dobro prilegajo v uho.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 series TAT8505BK Resnično brezžične ušesne slušalke